Pekín acusa al G7 de 'calumniar' y 'difamar a China

China acusa al G7 de "calumniar" y "difamar"; estos son los términos utilizados por el portavoz de la diplomacia china el martes 18 de abril. Estas declaraciones se producen tras la publicación de un comunicado de los países más ricos en el que critican ciertas posiciones políticas del régimen comunista. Con Stéphane Lagarde, corresponsal RFI en PekínPekín no ha digerido el comunicado del G7 y, como cada vez que se ataca a China, el gobierno acusa a los críticos de interferir en los asuntos internos del país. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró en una rueda de prensa celebrada el martes por la tarde: "La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 no tuvo en cuenta la posición solemne de China ni los hechos objetivos. Ha interferido en los asuntos internos de China y ha calumniado y difamado maliciosamente a China. Esta declaración está llena de segundas intenciones antichinas (...) Hemos hecho gestiones ante la parte japonesa, anfitriona de la reunión”.El comunicado del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) tocaba puntos considerados sensibles por Pekín. Los temas de la invasión rusa de Ucrania y el temor a una acción similar de China contra Taiwán, en particular, centraron la reunión, tras las recientes maniobras del Ejército Popular de Liberación en el estrecho de Taiwán. El gobierno chino considera a Taiwán una provincia por reunificar, y por tanto dependiente de los asuntos internos del país."Taiwán es una parte sagrada e inseparable del territorio chino, y el principio de una sola China es el ancla para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Para mantener realmente la paz en el estrecho de Taiwán, debemos oponernos inequívocamente a cualquier acto independentista de Taiwán", insistió Wang Wenbin. Lo mismo ocurre con Hong Kong, Xinjiang y Tíbet: "China nunca permitirá que ninguna fuerza exterior intervenga bajo ningún nombre ni de ninguna manera", ni con la expansión china en los mares de China, que los países vecinos ven con preocupación.

