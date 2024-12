Tras cinco meses detenido en Groenlandia, Paul Watson fue puesto en libertad el martes 17 de diciembre después de que Dinamarca rechazara la petición de extradición de Japón. El activista medioambiental estadounidense-canadiense, de 74 años, había sido detenido en Nuuk el 21 de julio después de que se reactivara una solicitud presentada por Japón en 2012 a través de una notificación roja de Interpol. Tokio lo acusa de ser corresponsable de daños y lesiones a bordo de un barco ballenero japonés, como parte de una campaña de la organización Sea Shepherd.

Por Pauline Gleize

RFI: ¿Cómo se siente tras la decisión de Dinamarca de no extraditarle y su liberación?

Paul Watson: Me siento muy aliviado de poder ver a mis hijos cuando regrese a Francia dentro de unos días.

¿La decisión de Dinamarca de no extraditarlo es hoy una victoria para usted y su lucha?

Creo que es una victoria y un reconocimiento del hecho de que Japón mata ballenas ilegalmente y de que están intentando convertirme en un ejemplo, porque no quieren que nadie interfiera en sus operaciones ilegales. Y no lo han conseguido. Así que seguiremos oponiéndonos a su caza ilegal de ballenas.

Mi encarcelamiento es una continuación de la campaña para denunciar las operaciones balleneras ilegales de Japón. Al estar en prisión, probablemente he podido llamar más la atención sobre lo que Japón está haciendo que si hubiera salido con mi barco a luchar contra los balleneros. Así que fue un éxito en cuanto a nuestro objetivo de denunciar las operaciones ilegales de Japón.

Dinamarca no cedió ante Japón, ¿sabe cómo acabó su caso?

Creo que Dinamarca tiene la obligación de hacer lo correcto, dado su compromiso con los derechos humanos. Las normas sobre extradición son claras. Los cargos que se me imputaban eran muy menores. Se remontan a hace más de 14 años y tienen motivaciones políticas. Estos factores por sí solos prohíben la extradición. Japón presionó a Dinamarca amenazando con cancelar proyectos multimillonarios de energía eólica marina si no me entregaba. Y eso, por supuesto, demuestra lo político que es este caso.

¿Cómo pasó los últimos cinco meses detenido?

Mis condiciones de detención no fueron muy malas. Los presos eran amables. Los guardias eran corteses. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo o contestando cartas. Recibí unas 4.000 cartas. El 70% de ellas eran de Francia. Esto me ocupaba mucho tiempo. No podía contestar a todas. Intenté responder al mayor número posible de cartas, especialmente las de los niños.

¿Piensa emprender acciones legales?

Tenemos la intención de ir a Lyon, en Francia [sede de Interpol], y pedir cuentas a Interpol, porque creo que ha abusado de su autoridad con fines políticos. Mi caso está siendo investigado por una comisión europea que lleva examinando los abusos de Interpol desde 2017. Interpol tiene que determinar si permite que los países utilicen sus agencias para perseguir a sus opositores políticos.

Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores del medio ambiente, advierte de un creciente nivel de represión contra los defensores del medio ambiente. ¿Le preocupa la situación?

A lo largo de los años, los activistas medioambientales han sido cada vez más perseguidos. Las cosas son muy diferentes de lo que eran en los años noventa, ochenta y setenta. Las leyes son mucho más represivas, para proteger los beneficios empresariales y el abuso de poder de los gobiernos. Así que hoy es mucho más difícil ser activista que hace diez, veinte o treinta años.

¿Le llevará esto a cambiar sus acciones o aumentará su determinación?

Nuestros métodos han demostrado su eficacia en los últimos 50 años, así que no veo cómo podemos cambiar eso. Nuestro enfoque es lo que yo llamo “no violencia agresiva”. Intervenimos de forma no violenta contra las actividades ilegales. No conozco otra forma de proceder. La única alternativa es que los gobiernos asuman sus responsabilidades en virtud del derecho internacional. Pero el problema actual es que falta motivación política y económica para hacer cumplir la ley, lo que obliga a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares a hacer el trabajo que deberían hacer los gobiernos.

¿Qué va a hacer ahora?

Seguiré trabajando con Sea Shepherd Francia para oponerme a la caza de ballenas y otras actividades ilegales: caza furtiva de tortugas, pesca ilegal. Seguiremos haciendo lo que hacemos, lo que he estado haciendo durante más de 50 años.

Islandia ha vuelto a conceder permisos de caza de ballenas hasta 2029. Hace unos meses, Japón prorrogó su caza de rorcuales. ¿Confía en su lucha?

En los últimos 50 años hemos puesto fin a la caza de ballenas en Australia, Sudáfrica, España, Perú y Chile. Y seguimos haciéndolo. Estoy convencido de que acabaremos con la caza de ballenas en Islandia, Noruega y Japón. Pero también debemos tener en cuenta que todas estas actividades balleneras son altamente ilegales. Son contrarias al derecho internacional, que nos hemos comprometido a defender.