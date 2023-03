París busca voluntarios para los Juegos Olímpicos 2024

Sin ellos peligran los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos. Los voluntarios que quieran participar en los eventos en 2024 pueden desde ya enviar su candidatura al comité organizador. París planea reclutar a 45.000 personas para una multitud de misiones distintas. Los que han asistido o participado en Juegos Olímpicos los han visto en estaciones, aeropuertos y estadios, guiando a los espectadores, entregando acreditaciones,recogiendo pelotas, e inclusoacompañando atletasa eventoso a controles dedopaje.Los voluntarios de los JJOO son la cara de la organización, y para 2024, París tiene la intención de seleccionar a 45.000 personas, de las cuales 15.000 están destinadas a los Juegos Paraolímpicos.Los candidatos tienen plazo hasta el 3 de mayo para inscribirse en el sitio paris2024.org. Se les exige ser mayores de 18 años el 1° de enero de 2024, hablar francés o inglés y estar disponible durante al menos 10 días durante los Juegos.Representar a la sociedadEscoger a los voluntarios es un proceso que va a durar un año. “Queremos tener un equipo inclusivo, con igualdad de hombres y mujeres, que incluya 3.000 personas con discapacidad”, explicó Tony Estanguet, presidente de París 2024.“Queremos voluntarios provenientes del mundo deportivo y de toda Francia. Que todos tengan la oportunidad de participar”, agregó.En el momento de inscribirse, los candidatos deben responder un cuestionario largo que permitirá dirigirlos hacia una misión, en función de sus intereses y su disponibilidad. Luego un equipo del comité organizador hará la selección definitiva de los puestos entre mayo y agosto.►Lea también: París 2024: los desafíos logísticos a 500 días de los Juegos OlímpicosSe notificará los candidatos rechazados entre septiembre y diciembre. Y los escogidos recibirán una capacitación durante el primer trimestre de 2024.Las ediciones pasadas mostraron que los JJOO reciben entre 120.000 y 160.000 solicitudes de voluntarios. El comité suele priorizar aquellos que ya tienen experiencia en eventos deportivos.“Desde hace tiempo tengo la intención de participar, porque es algo que se vive una vez en la vida”, cuenta a RFITatiana, una estudiantede 20 años. “Cuando veía los Juegos Olímpicos en televisión soñaba con hacer parte algún día. Me encantaría poder acompañar a losdeportistas, en especial en las pruebas de natación y atletismo”, dice.Ese sueño solo lo puede cumplir un tercio de los voluntarios. La mayoría estará encargada de recibir al público y a los periodistas. Otros tendrán a cargo la distribución de equipamiento o de material de comunicación.Horarios y costosOtro aspecto que deben tener en mente los voluntarios es el costo. París 2024 no se hace cargo del transporte hacia la capital ni del alojamiento. Todo debe ser pagado por los voluntarios. Además, se espera un aumento significativo de los alquileres temporales durante el evento.Los organizadores sí entregarán pases gratis para el transporte público en región parisina, así como una comida al día.Sin embargo, los voluntarios son esenciales para la competencia, como lo recuerda Charlotte Fairbank, embajadora del programa de voluntarios y campeona de tenis en silla de ruedas. “En los Paraolímpicos de Tokio, llovió toda una semana y necesitábamos que alguien llevara nuestras sillas a la zona de entrenamientos. Los voluntarios nos ayudaron. Son ellos quienes nos permiten vivir nuestro sueño y una competencia de calidad”, cuenta.Los voluntarios en cambio no podrán superar 10 horas de trabajo al día y 48 a la semana, con un día de descanso. Tampoco podrán tomar puestos como la seguridad.