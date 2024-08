Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/08/2024 · 06:05 AM

Casi nueve millones de entradas vendidas por ahora para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Nunca antes en su historia moderna, las justas habían atraído a tantos espectadores. RFI ha recorrido varios estadios y ha comprobado que están en su mayoría llenos.

Actualmente se venden 40.000 entradas olímpicas al día. Gimnasia, natación y atletismo son las pruebas más buscadas. De esas hay pocas, pueden llegar a costar más de 500 euros.

El chileno José Bichara explica a RFI que compró sus entradas “por la página oficial, salió como 170 dólares, en atletismo y básquetbol. Fue las que encontré, buscaba otras, pero no había o eran muy caras, no me acuerdo bien”.

Leer tambiénTodas las noticias olímpicas aquí

No existe taquilla física, la venta y la reventa sólo es posible en el sitio web de París 2024. “Tuve el billete de Roland Garros, el partido de Mali contra Paraguay. Uno para gimnasia y uno para atletismo. Hoy voy para boxeo”, detalla Óscar López, de Colombia.

Reventa oficial

Los visitantes de último minuto, aprovechan la sección dedicada a la reventa. Las entradas conservan su precio original, más una comisión de servicio del 5% para el revendedor y del 10% para el comprador.

“Estamos acá para los Olímpicos y estamos yendo a vóleibol, costó 110 euros más o menos por los dos. Conseguirlas es súper difícil porque son las personas que revenden las boletas, entonces tú tienes que coger las de uno porque si no se venden”, nos cuenta Nicolás Castellanos, de Colombia.

La organización asegura que los precios altos de la boletería sirven para financiar las entradas más baratas.