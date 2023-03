Para evitar el contagio, bancos de Wall Street acuden en ayuda de First Republic

En Estados Unidos, 11 bancos se han puesto de acuerdo para inyectar 30.000 millones de dólares en depósitos al banco First Republic, en un rescate financiero que lo salvaría de una bancarrota, después de una caída estrepitosa en bolsa. Los 11 bancos más grandes de Estados Unidos decidieron depositar 30.000 millones de dólares al banco regional First Republic para tratar de salvarlo y evitar los efectos colaterales que esto pueda tener en el sistema financiera estadounidense.Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo depositarán 5.000 millones cada uno. Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarán 2.500 millones de dólares y los 5.000 millones de dólares restantes vendrán de otros cinco bancos.Los prestamistas dijeron en un comunicado que "los bancos regionales, medianos y pequeños son fundamentales para la salud y el funcionamiento de nuestro sistema financiero".“Nuestro sistema bancario sigue siendo sólido”Esta decisión se da después de que S&P y Fitch Rating bajara la calificación crediticia del banco First Republic a pesar de que el banco, también de California, asegura tener suficientes fondos para responder al retiro masivo de dinero por parte de los depositantes.Analistas dicen que no se trata tanto del tamaño del banco si no de las personas que tienen ahí su dinero y del riesgo de que la bancarrota de un banco mediano tenga consecuencias sobre el sistema financiero nacional e internacional.Al respecto, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que el riesgo de contagio y la debacle del Silicon Valley Bank fue acelerado por el pánico en las redes. "Puedo asegurarles a los miembros de este comité que nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", dijo.