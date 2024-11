El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el jefe del brazo armado de Hamás, Mohammed Deif. Estas órdenes de detención por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han desatado la indignación entre los israelíes.

Con nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa

“Son inocentes”. Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant son inocentes, dice Zalman. ¿ Y los 44.000 muertos en Gaza, según Hamás?. “No es nuestra responsabilidad”, continúa este jubilado israelí-estadounidense. “Los expertos militares dicen que nuestro ejército es probablemente -en términos estadísticos- el ejército más respetuoso que ha existido nunca”, subraya.

El hombre denuncia la decisión de la CPI. “Está muy claro que la CPI, como muchas instituciones internacionales, se ha excedido en sus prerrogativas. Estas instituciones creen que pueden hacer cualquier cosa. Es más, están equiparando a nuestros dirigentes con un líder de Hamás. Es una forma deliberada de establecer una equivalencia. Es como si todos estuvieran en la misma cesta. Pero lo más importante para mí, como israelí-estadounidense que se estableció aquí hace 40 años, es que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel en este asunto”.

“Si ha de ser juzgado, debe ser aquí y en ningún otro lugar”

En las calles de Jerusalén, estas órdenes de detención son embarazosas. Un tema delicado. Liat no es una gran admiradora de Benjamin Netanyahu, pero no sabe cómo reaccionar. Para ella, una orden de detención contra su Primer Ministro es, de hecho, una orden de detención contra Israel. “Soy pro-Israel. Creo en mi país. No confío en las instituciones internacionales”, dice. “Creo que Netanyahu debe rendir cuentas, pero sólo ante nosotros, sus conciudadanos. Si ha de ser juzgado, que sea aquí y no en otro lugar”.

También Itai se toma las órdenes de la CPI como un ataque personal. “Esto es una guerra. Se han hecho cosas malas en ambos bandos. No me gusta Netanyahu. Pero no se trata de él. La decisión de la Corte Penal es contra Israel. Da una mala imagen de Israel y a los israelíes”, teme.

Es más, estos israelíes denuncian que “estas órdenes de detención de la CPI también van dirigidas contra un dirigente de Hamás. Nos están metiendo a todos en el mismo saco. Esto es inaceptable”.