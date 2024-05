Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/05/2024 · 09:07 AM

Ola de calor en el sudeste asiático. En Tailandia, las temperaturas están alcanzando los 44° en varias provincias, y en Bangkok se sienten 50°. Esta ola de calor está afectando especialmente a los más vulnerables, los ancianos y, sobre todo, a los más pobres, que no disponen de aire acondicionado y a menudo tienen trabajos que les obligan a permanecer al aire libre.

Del corresponsal de RFI en Bangkok, Carol Isoux

Desde hace unos días, el calor en las calles de la capital tailandesa hace difícil salir de casa entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Los que se atreven intentan protegerse con sombrillas, pero muchos no tienen más remedio que salir a trabajar en medio del solazo, como Pi Neuk, conductor de mototaxi, un eslabón esencial en la cadena del transporte urbano tailandés. A sus 60 años, ya ha sufrido un desmayo que le llevó al hospital hace unos días, pero aquí está, recuperado y con los medios a su alcance para hacer frente al calor.

“Tengo una toalla mojada y me la pongo en la cabeza para no volver a desmayarme con este calor. Es insoportable recorrer en moto más de 500 metros bajo el sol, así que sólo hacemos viajes cortos, por lo que también ganamos menos dinero, apenas 10 o 15 euros al día, y empezamos a las 5 de la mañana. De todos modos, no dormimos bien. Las mañanas son el único momento en que podemos trabajar un poco.

Con treinta muertos por insolación desde enero, las autoridades sanitarias piden que se vigile a los más vulnerables. Somyot es farmacéutico, y su tienda está siempre llena: “lo que más nos preocupa son los golpes de calor, sobre todo a las personas con enfermedades crónicas. Mucha gente viene a verme angustiada. No saben cómo soportar el calor, sobre todo los que tienen que permanecer bajo el sol. Los tailandeses están acostumbrados a las altas temperaturas, pero esto nos supera. Muchos ya no pueden dormir por la noche. Como consecuencia, su salud se deteriora”.

En los barrios populares, donde los residentes no tienen aire acondicionado, no hay respiro, ni de día ni de noche. “Hay que reorganizar completamente los horarios", explica esta mujer de un barrio pobre, “Hay que levantarse a las 4 ó 5 de la mañana, trabajar, acostarse a las 10, dormir un poco en las horas calurosas del mediodía y, cuando ya es demasiado duro de soportar, meditar, entrenar la mente, para enfriar el corazón”.

La ola de calor se agravará en las próximas semanas. El calentamiento global, que ya es una realidad para la mayoría de los tailandeses, está teniendo un efecto especialmente grave en el sudeste asiático, donde el número de días de calor extremo podría aumentar, aproximadamente, hasta 220 al año en los próximos diez años.