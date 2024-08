Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/08/2024

En Oriente Próximo, desde el asesinato de los dirigentes de Hamás y Hezbolá el miércoles 31 de julio, se mantiene la promesa de represalias de Irán y sus aliados contra Israel. La tensión en la región es máxima. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar y varias compañías aéreas han cancelado sus vuelos al aeropuerto de Beirut, mientras que se ha ordenado a los nacionales de varios países que abandonen Líbano.

En el hall de salidas del aeropuerto de Beirut, una multitud de viajeros, es temporada alta con el regreso de la diáspora. Y también están los que anticipan una salida debido a la situación de seguridad, como Mona, cuenta nuestra corresponsal en Beirut, Laure Stephan. Cuando los israelíes atacaron Dahieh [un suburbio del sur de Beirut] e Irán, tuve miedo. Aquí he vivido la guerra toda mi vida, así que estoy acostumbrada. Pero no quiero quedarme atrapada aquí”, cuenta a RFI.

Ola llegó al aeropuerto con mucha antelación. Esta joven iraquí regresa a Erbil tras interrumpir sus vacaciones en Líbano. "Pasé unas vacaciones preciosas, pero fueron cortas por culpa de la situación. Estaba al norte de Beirut y la situación era buena. Pero debido a las noticias y a las recomendaciones de marcharse, es mejor volver a casa y estar a salvo".

Lynn se marcha con su marido y sus hijos a Dubái. El viaje estaba planeado antes de que empezaran a aumentar las tensiones. "Me parte el corazón dejar ahora el país. La familia y todo el mundo están aquí. Realmente esperamos que no dure, que no empeore, y que podamos volver y vivir nuestras vidas aquí como queremos."

Fuera de micrófono, una mujer libanesa-canadiense con sus hijas cuenta haber esperado varios días antes de encontrar un vuelo. Sus padres viven en el sur, una región expuesta que ya ha sufrido diez meses de violencia.

"Abandonen Líbano lo antes posible”

Estados Unidos, Suecia, Jordania, Arabia Saudita, pero también Francia y el Reino Unido… Todos estos países han pedido a sus nacionales presentes en Líbano que abandonen el país urgentemente. Deben actuar con rapidez, porque cada día que pasa se hace más inminente la respuesta prometida por Irán y sus aliados: Hamás en Gaza, los hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano.

Líbano comparte una tensa frontera con Israel. En la noche del sábado 3 de agosto, Hezbolá reivindicó el lanzamiento de una decena de cohetes contra la zona. El Estado hebreo interceptó la mayoría de ellos y a cambio golpeó el sur del país, que bien podría convertirse en epicentro del conflicto si éste se regionaliza.

En sus consejos de viaje para el país, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores afirma que "en un contexto de alta volatilidad en materia de seguridad, llamamos una vez más la atención de los ciudadanos franceses, en particular de los que están de paso, sobre el hecho de que los vuelos comerciales directos con escala en Francia siguen estando disponibles, y les invitamos a que tomen ya sus disposiciones para abandonar Líbano lo antes posible".

El sábado, Washington y Londres ya habían recomendado a sus ciudadanos que abandonaran el país. Suecia había anunciado el cierre de su embajada en Beirut y pedido a sus ciudadanos que abandonaran el país. Tras pedir a sus nacionales que abandonaran Líbano a finales de junio, Canadá también les pidió el sábado que "eviten todo viaje a Israel".

Se calcula que más de 23.000 franceses viven en Líbano, de los cuales 21.500 son franceses y personas a su cargo inscritas en listas consulares. A finales de julio, había unos 10.000 franceses de paso por el país, según declaró a la AFP una fuente diplomática.

Sin embargo, los ciudadanos tendrán que actuar con rapidez, ya que varias compañías aéreas han suspendido sus vuelos al aeropuerto de Beirut, la capital libanesa. El sábado, Air France y Transavia France decidieron prolongar la suspensión de sus vuelos a Beirut hasta al menos el 6 de agosto "debido a la situación de la seguridad". La compañía alemana Lufthansa suspende sus vuelos hasta el 12 de agosto. Qatar Airways ha anunciado la cancelación de sus vuelos nocturnos a Beirut hasta el lunes.

Ya se han cerrado las posibles rutas de salida. Como consecuencia, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que tomen "cualquier billete de avión disponible".

La amenaza de una escalada militar

Francia, al igual que Estados Unidos, teme una escalada militar entre Irán y sus aliados, por un lado, e Israel, por otro, mientras siguen aumentando las tensiones en la región.

Irán, el grupo islamista palestino Hamás y su aliado libanés Hezbolá culparon a Israel de la muerte el miércoles en Teherán del líder del movimiento islamista palestino, Ismail Haniyeh. El asesinato del dirigente palestino se produjo pocas horas después de que un ataque reivindicado por Israel matara al jefe militar del movimiento libanés, Fuad Shokr, el martes por la noche cerca de Beirut.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país se encuentra en un "nivel muy alto" de preparación para cualquier escenario, "tanto defensivo como ofensivo".