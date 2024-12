Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/12/2024 · 08:05 AM

La catedral impresiona por su tamaño y su imponente fachada no deja indiferente a nadie. A lo largo de los siglos, Notre-Dame ha inspirado a muchos artistas: pintores, escritores, músicos, directores… Entrevista con Haywon Forgione, profesor e historiador del arte.

Por Nenad Tomic

RFI: ¿Por qué Notre-Dame de París inspira tanto a los artistas?

Haywon Forgione: Por un lado, es un monumento emblemático que es uno de los más antiguos de la ciudad, a partir del siglo XII cuando se comenzó a construir la catedral. Es el corazón de París, en la Isla de la Cité, y si nos fijamos en la historia general de la ciudad, es el gran monumento más antiguo. Es también el edificio más imponente, antiguo y emblemático del mundo cristiano. Simbólicamente, es un lugar muy importante, pero también desde el punto de vista artístico e histórico, porque es una obra de arte gótico que se encuentra en el corazón de París. No es simplemente su arquitectura o su función, sino que es todo un conjunto lo que representa Notre-Dame de París.

RFI: ¿En qué momento Notre-Dame comenzó a estar presente en las obras artísticas?

Haywon Forgione: Probablemente, los primeros testimonios del edificio aparecen en iluminaciones, obras religiosas, en manuscritos realizados por los monjes y que hacen referencia a la primera aguja que ha desaparecido. El manuscrito de Jean Fouquet es una referencia, así como la iluminación del siglo XV La mano derecha de Dios protegiendo a los fieles contra los demonios o El descenso del Espíritu Santo, donde se puede ver Notre-Dame en el paisaje. Así, en la Edad Media, se trataba principalmente de iluminaciones y escritos.

RFI: ¿Cuándo aparecieron las pinturas que representan a la catedral?

Haywon Forgione: Es a partir del Renacimiento que vemos pinturas que representan la catedral. Cada vez más en representaciones de París, al fondo, podemos ver Notre-Dame, que es el monumento más representativo: otros monumentos parisinos son posteriores al Renacimiento, en cuanto al castillo del Louvre ya no existía, porque fue arrasado hasta los cimientos en la época de Francisco I. Por último, hay muy pocos monumentos tan imponentes y tan antiguos como Notre-Dame.

RFI: ¿Son los acontecimientos significativos de la historia de Francia y de París también una oportunidad para incluir a Notre-Dame en la composición?

Haywon Forgione: Me gusta mencionar la obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que acaba de ser restaurada y ha sido devuelta a su lugar en el Louvre. Esta emblemática obra representa la libertad a través de esta mujer que porta la bandera tricolor y rodeada de representantes del pueblo francés en su diversidad, clases sociales, edad, etc. Al fondo, vemos la referencia al acontecimiento histórico que tuvo lugar en París: las torres de Notre-Dame. Esta representación de la catedral permanece bastante tímida en la pintura, a primera vista, no necesariamente la vemos, pero una vez notada, solo vemos la catedral al final.

Por otro lado, hay muchas pinturas del siglo XIX en adelante para las que Notre-Dame es el corazón de la composición de los artistas. Ya se trate de grabados o pinturas, para todos los artistas del siglo XIX, impresionistas y postimpresionistas, este es el tema principal. Es interesante ver que incluso los artistas extranjeros que vienen a París, como el pintor holandés Johan Barthold Jongkind, utilizan Notre-Dame para representar a París. Están totalmente fascinados por la catedral. Nos damos cuenta de que es un monumento que atrae a mucha gente. Entre los artistas franceses, Paul Signac, de Lusse, Utrillo y Matisse, expresaron su estilo estudiando las diferentes formas del aspecto arquitectónico de la catedral.

RFI: Además de Victor Hugo, ¿qué escritores también han puesto a Notre-Dame en el centro de sus obras?

Haywon Forgione: En primer lugar, el papel de Victor Hugo es extremadamente importante. A raíz de su novela, puso en marcha una petición para solicitar a todas las personas importantes de la sociedad de la época, del mundo político o cultural, para que hubiera una conciencia general del estado de deterioro de Notre-Dame. Recogió una gran cantidad de firmas y es precisamente gracias a este impulso dado por Hugo que se llevó a cabo la gran restauración. Además, en su novela, Notre-Dame es un verdadero personaje. También podemos citar a Rabelais, en el siglo XVI, quien describió una escena en Gargantúa, cuando el gigante llega a París y maltrata a los parisinos que no lo quieren y lo persiguen hasta que se refugia en el tejado de Notre-Dame. Con el tiempo, también se puede ver cómo ha evolucionado el edificio y su aspecto.

RFI: ¿Qué otras disciplinas artísticas podemos mencionar?

Haywon Forgione: La obra de Hugo ha inspirado un musical del mismo nombre, conocido en todo el mundo, así como muchas obras de teatro. Hay una fascinación por los oprimidos, una imagen extremadamente conmovedora de Quasimodo. Es una historia universal.

Creo que hay algunas creaciones emblemáticas que han tocado al público en general, aparte de la literatura y la pintura, en el cine. Hay una película muy conocida con Anthony Queen en el papel de Quasimodo y que luego sirvió de base para la creación de muchos musicales. Hay una emulación mutua con una porosidad entre todas las disciplinas artísticas y de gran éxito, obras maestras absolutas realizadas por los más grandes directores. Fue una combinación de circunstancias lo que hizo que Notre-Dame revelara aún más a través de estos autores. No puedo decir por qué esta locura por Notre-Dame, pero las personas adecuadas se han interesado en el tema y en todos los campos artísticos.

El edificio de piedra es algo que despierta en cada uno de nosotros esta durabilidad, esta estabilidad y esta monumentalidad que nos tranquiliza. La catedral también tiene la función de proteger y vigilar a los parisinos. El edificio está dedicado a la Virgen María y en el mundo cristiano ella tiene el papel de proteger la iglesia y, en consecuencia, proteger la ciudad. Y no ocurre lo mismo con la Torre Eiffel: es el símbolo de la hazaña, de la técnica o de la estética y representa menos este aspecto tranquilizador.