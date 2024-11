Campeón del mundo de Scrabble y líder indiscutible en inglés desde 2007, Nigel Richards se convirtió en el mejor en francés en 2015 sin ni siquiera hablar el idioma. Este año ha dominado la competición en español. Este jugador de scrabble silencioso manipula las palabras en un tablero como nadie. El campeón de origen camerunés Eric Salvador Tchouyo y el periodista Jean Baptiste Morel intentan explicar este fenómeno en RFI.

Por: Thomas Bourdeau

“Sólo mencionar su nombre me produce un cosquilleo, porque es un fenómeno”. El camerunés Eric Salvador Tchouyo fue campeón del mundo de Scrabble en 2021, y no tiene más que elogios para Nigel Richards: “A menudo digo que sería un buen tema de tesis para estudiantes de doctorado en medicina, porque es incomprensible que alguien pueda tener tal capacidad de memoria en un idioma que no habla. Y si hablo de él con tanta admiración, como campeón que soy, es porque es una persona excepcional”.

Jean-Baptiste Morel, redactor jefe de actu.fr y jugador de Scrabble, está igualmente fascinado: “Hace más de nueve años, lo vimos llegar al mundo francófono sin saber hablar francés y nos ganó a todos. Naturalmente, me enamoré de este personaje, porque todos nos entrenamos como locos para intentar aprender lo máximo posible, y él tardó nueve semanas, según la leyenda, en aprenderse nuestro diccionario sin hablar una palabra, y luego vino y nos aniquiló”.

Nigel Richards es considerado el mejor jugador de Scrabble de todos los tiempos. Su lista de logros es tan larga como impresionante:

Campeonatos del mundo de habla inglesa: 5 títulos en 2007, 2011, 2013, 2018, 2019. Ganador del campeonato de la WESPA en 2019.

Campeonatos nacionales: 5 veces campeón de Estados Unidos en 2008, 2010-2013; 8 veces campeón del Open del Reino Unido; 11 veces campeón del Open de Singapur.

Otros títulos importantes: 15 victorias en la Copa del Rey de Tailandia (el torneo más importante del mundo).

Campeonatos francófonos: 2 campeonatos del mundo de clásico 2015, 2018, 3 títulos en la versión dúo, otros 6 títulos en varias disciplinas entre 2015 y 2019.

Campeonato de habla hispana: campeón del mundo en dúo en 2024.

Nigel Richards tiene un porcentaje de victorias en torneos de alrededor del 75,59%, con 1.927 victorias en 2.549 partidas jugadas.

“No exagero cuando digo que es un extraterrestre”

Su conocimiento y dominio de dos nuevos diccionarios -francés y español- le han convertido en un auténtico fenómeno, una actuación que se detalla en la página web de Dicopathe. “Había rumores de que estaba empezando a aprender el diccionario de lengua española, que es aún más exigente que el de lengua francesa, con más dialectos y, por tanto, más palabras, más entradas, como se suele decir. Y cuando vi que era uno de los jugadores del campeonato del mundo de habla hispana, obviamente lo seguí en Twitch. Jugó 24 partidos contra los mejores jugadores hispanohablantes del mundo, ¡y ganó 23 de ellos! Así que se proclamó campeón del mundo de Scrabble de habla hispana en el formato clásico, es decir, en el formato 1 vs 1, igual que haces en casa cuando juegas contra un oponente. En el formato duplicado, en el que todo el mundo juega con las mismas letras contra un ordenador, fue “sólo” segundo, y pongo “sólo” entre comillas grandes”, sonríe Jean-Baptiste Morel.

“Si, por ejemplo, yo empezara a jugar en español, tendería a poner una palabra de dos o tres letras que podría ser una palabra francesa, pero no Nigel Richards, que consigue hacer la distinción y pone las palabras adecuadas en la parrilla en el momento adecuado. Porque una cosa es conocerlas, y otra igual de importante es saber colocarlas en la parrilla. No exagero si digo que es un extraterrestre”, advierte Eric Salvador Tchouyo.

¿Se lo ha encontrado?

“Lo conocí una vez en Francia y también en Canadá. Antes de que viniera donde nosotros, ya teníamos leyendas en el Scrabble francófono, como el gran campeón Antonin Michel, mi amigo. Pero cuando Nigel Richard se sienta en una mesa, todo el mundo pierde los nervios. Incluso los grandes campeones. Porque todo el mundo se da cuenta de que sólo vas a luchar por quedar segundo. Jugar contra Nigel Richards es como jugar contra un ordenador. Me gusta ver a jugadores de cierta talla y cada vez que veo a Nigel Richards, es un verdadero espectáculo. Tiene una mirada particular, bastante original, y te sientes como en una película…”.

Nigel Richards nació en Nueva Zelanda en 1967 y descubrió el Scrabble tarde, a los 28 años. Ahora vive en Malasia y ha ganado alrededor del 76% de sus partidas en competencias desde 1998. ¿Su estilo? Una habilidad para encontrar palabras raras y complejas, un juego estratégico que supera incluso al mejor software, una calma, concentración y precisión excepcionales al final de la partida, donde juega de forma óptima el 99% de las veces. Nigel Richards es reconocido como el “GOAT” (El mejor de todos los tiempos) del Scrabble, dominando el juego de una forma inigualable en la historia de los juegos competitivos.

“Nigel Richards es un enigma total”

“Ni siquiera entiendo cómo es posible. Es cierto que en el mundo del Scrabble hay gente con la cabeza bastante llena que tiene una gran capacidad de memoria. Hay que aprender un poco de memoria. No conoces todas las definiciones de las palabras. Y, sin embargo, no hay suficiente espacio en nuestras cabezas ni suficiente tiempo en nuestras vidas para conocer todos los diccionarios. Hay algunas personas que sí. Y luego, además, tendrían que tener la ciencia del juego, la ciencia de la cuadrícula, para igualar a Nigel, que en nueve semanas lo ha conseguido todo. No se me ocurre un equivalente en ningún otro deporte”, afirma entusiasmado Jean-Baptiste Morel. ¡Hay más de 400.000 palabras para recordar en el Officiel du Scrabble de Larousse!

Nigel Richards es un maestro de la palabra, pero un tacaño hablador. Nada de entrevistas, la leyenda es muda. Sin embargo, su victoria en el Scrabble francófono le valió un lugar en los titulares, con una semblanza suya en el diario Libération, pero como señala Jean-Baptiste Morel: “No habla con la prensa y nunca ha querido responder a los periodistas”. El enigma es tal que en los círculos francófonos del Scrabble ha habido bastantes suspicacias: algunos dicen que no es posible, que hay un auricular, que hay algo ahí. ¡Es tan imposible de entender! Realmente, estoy ante un enigma total.

Se dice que Nigel es un informático que controla cámaras de videovigilancia. Sólo dos años después de descubrir el juego, se hizo profesional. Dedica su tiempo libre al ciclismo y se dice que recorrió 14 horas en bicicleta desde Dunedin hasta Christchurch, en Nueva Zelanda, desafiando la tormenta para llegar a su primer torneo en 1998, que ganó. Luego hizo el camino de vuelta en bicicleta. No es un fanfarrón, sólo tiene sed de aprender. Incluso se dice que se aburría de jugar en inglés, y que por eso se puso a trabajar en otros idiomas.

“Creo que hay algo de aburrimiento. Hay algo bastante fascinante en Nigel Richards, y me lo he encontrado varias veces en torneos. Viene en moto, no sabemos muy bien dónde se aloja, pero llega con su casco y su pequeña moto. Es muy discreto, pero muy accesible. En el primer torneo que jugué con él, recogió las mesas y las sillas al final. Fue él quien ordenó todo, aunque no era de por aquí, estaba en Lille”.

¿Puede uno ganarse la vida jugando Scrabble?

“Oh no, con el Scrabble no te ganas la vida. Eso lo hace aún más fascinante. Nigel Richards no tiene ningún interés económico en aprender el diccionario francés o español. Para el campeonato de habla hispana, si ganó 3 o 4 mil euros, no tengo la cifra exacta del premio, eso sería lo máximo. Para el torneo francófono, es lo mismo, se gana un cheque de 1.000 o 2.000 euros. No se juega al Scrabble para ganar dinero”.

El Scrabble se basa en las palabras, por supuesto, pero sobre todo en rellenar la cuadrícula. Es un juego estratégico, que se juega contra tu oponente en el formato clásico y terriblemente matemático también contra un ordenador.

“La ciencia de la cuadrícula es lo más importante. Tienes que pensar en el espacio antes de encontrar la palabra. Tienes que saber dónde vas a colocarla para que dé resultado y luego intentar construir una palabra que encaje en ese cuadrado. En general, eso es lo que diferencia a un buen jugador de uno medio. Los jugadores que miran su cuadrícula, intentan formar una palabra y luego se dicen: «Vaya, no encaja» están pensando en la dirección equivocada. Primero hay que mirar la parrilla y pensar dónde se va a conseguir más dinero. Si juegas una partida clásica contra alguien, tienes que saber cómo jugar sin abrirte demasiado, sin darle demasiados regalos a tu oponente. Y entonces buscas la palabra. Así que Nigel Richards tiene la ciencia de la cuadrícula. Sabe cómo combinar las palabras. Sabe que lo más importante que hay que aprender son las palabras de dos letras, y luego las de tres. Y esta estrategia le ayudará a pasar de un idioma a otro”.

Un dominio tan sorprendente como impresionante

“Tengo que decirte que cada vez que hay una competencia, cuando llegamos, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿estará Nigel? El mero hecho de oír un 'no' nos tranquiliza a todos», confiesa Eric Salvador Tchouyo. Entonces sabes que la competencia está abierta y que todo el mundo tendrá una oportunidad”. Nigel Richards es definitivamente fuera de lo común, incluso se dice que tiene una forma de autismo, realmente no puedo decir más que eso, pero quizás podría explicar este tipo de actuación.

Jean-Baptiste Morel explica que “hay muchos enfermos de Asperger en el mundo del Scrabble, pero no lo llevan encima. Tengo un amigo que tiene el síndrome de Asperger y sólo se manifiesta en las fijaciones que tiene de vez en cuando. Por ejemplo, dijo que hoy iba a aprenderse todos los dioses griegos. Por la tarde, ya se sabía todos los dioses griegos. Aparte de la fijación rara ocasional, los Asperger pueden ser completamente ordinarios. Son personas completamente ordinarias. Así que ese podría ser el caso de Nigel Richards. Incluso me parece bastante plausible, siempre y cuando sea capaz de apasionarse por un diccionario, que, por otra parte, no tiene absolutamente ningún sentido para él. No veo de qué otra forma podría tener semejante fijación”.

Todavía hay casi 3.000 lenguas en el mundo que utilizan el alfabeto latino, así que ¿qué será lo próximo que elija Nigel Richards?