Nueva ola de protestas en Nueva York contra la guerra en Gaza. Cientos de manifestantes judíos antibelicistas fueron detenidos en la Grand Army Plaza en Nueva York cuando pedían poner fin al apoyo económico de Estados Unidos a Israel. Las manifestaciones se extienden por los campus universitarios de todo el país.

Con testimonios recogidos en el campus de Columbia por la corresponsal de RFI, Loubna Anaki

“Columbia cómplice del genocidio”, es el grito que cantan los estudiantes de la prestigiosa universidad neoyorquina en oposición a la masacre en Gaza. Lo que piden es que se suspenda en respuesta a los programas de intercambio entre Estados Unidos e Israel.

"Hemos intentado todo. Manifestaciones, negociación, debatir con la dirección. Todo en vano. Entonces, hemos estado obligados a ir un paso más lejos para que nos escuchen y respondan a nuestras demandas", dice una manifestante.

Algunos decidieron ocupar el campus día y noche. Protesta que desencadenó una intervención policial que ha sido además denunciada por una buena parte del profesorado y por la que piden la dimisión de la directora de Columbia que evoca reglamento interno y acusaciones de antisemitismo para justificar su decisión. Algo que niegan asociaciones estudiantiles, algunas de ellas judías.

"Han hecho uso de la fuerza. Llegaron armados al campus y no nos hemos sentido para nada en seguridad", dice alarmada otra estudiante.

La totalidad de los más de cien detenidos en universidades del lunes por la noche ya ha sido puesta en libertad mientras que el secretario de Educación, Miguel Cardona, sentenció en las últimas horas que el odio antisemita en campus universitarios es inaceptable.

Las 133 personas detenidas el lunes por la noche frente a la prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU) a raíz de unas manifestaciones. fueron puestas en libertad, dijo a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York. Entre ellas había estudiantes y profesores de la NYU, según informaciones difundidas en las redes sociales.

Más arrestos el martes

El diario británico The Guardian informó que lejos de la agitación universitaria, “cientos de manifestantes judíos antibelicistas fueron detenidos” en la Grand Army Plaza en Nueva York, cuando pedían al líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, impedir la ayuda militar estadounidense a Israel. El Senado finalmente aprobó una ayuda de 26 mil millones de dólares para Israel.

Diarios locales reportaron que se escuchaba frases como "Not in our Name.. not on our dime", en español, “No en nuestro nombre…no con nuestro dinero”.

Según The Guardian, hubo cerca de 300 detenciones este martes durante la celebración del seder, un ritual que se realiza durante la Pascua Judía. Mientras que The New York Times menciona 100 detenciones.