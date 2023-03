Mueren 39 migrantes al incendiarse un centro de detención fronterizo en Ciudad Juárez

El Instituto Nacional de Migración de México confirmó el saldo del incendio: 39 extranjeros fallecidos y 29 heridos graves. El presidente López Obrador acusa a los migrantes de haber iniciado el fuego. “¡¿A dónde se llevaron a mi esposo?!” grita desesperada la joven venezolana Viangly, a las puertas del centro migratorio de Ciudad Juárez, donde permanecía su esposo, de 27 años, tras ser detenido.La joven sabe que su marido está entre las víctimas del fuego, pero desconoce su estado de salud: "Se lo llevaron en una ambulancia. Los agentes de migración no te dicen nada, se te puede morir un familiar y no te dicen 'está muerto'".El incendio se habría originado en la noche del lunes, en un espacio donde habían sido retenidos 68 hombres, todos mayores de edad provenientes de Centro y Sudamérica. Los bomberos fueron rápidamente movilizados, así como decenas de ambulancias. Los socorristas sacaban los cadáveres para ponerlos en la zona del estacionamiento del centro migratorio antes de ser retirados por personal forense mientras el lugar permanecía custodiado durante la madrugada por militares y guardias nacionales.Los 29 heridos fueron trasladados a cuatro hospitales, donde su estado es grave.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó en su su conferencia de prensa diaria que el incendio fue provocado por migrantes que protestaban para no ser deportados: "Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.Miles de migrantes varados en Ciudad JuárezCiudad Juárez es una de las localidades fronterizas donde miles de migrantes esperan poder cruzar hacia Estados Unidos para pedir refugio.Hartos de la espera, cientos de ellos, la mayoría venezolanos, intentaron cruzar en estampida por un puente internacional el pasado 13 de marzo, pero agentes estadounidenses les impidieron el paso.Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que, desde 2014, unos 7.661 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos. 988 murieron por viajar en condiciones infrahumanas.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció la política migratoria, obligando a los migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a pedir asilo desde los países por los que transitan o a pedir cita en línea.Estas medidas se anuncian en momentos en que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4,5 millones de personas sin papeles interceptadas en esa región desde que asumió el cargo.