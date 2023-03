Ministros de Finanzas comparten recetas contra el cambio climático en la cita del BID en Panamá

Debates sobre cambio climático y energía sostenible coparon este viernes la agenda de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, en medio de turbulencias en el sistema bancario en Estados Unidos y Europa.

Tres ministros latinoamericanos de Finanzas compartieron las propuestas de sus países para frenar el cambio climático, en la víspera de la primera sesión plenaria de los gobernadores de los 48 países del BID, la máxima instancia del organismo. La titular de Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, sugirió que la tasa de interés que cobran por los créditos los organismos financieros multilaterales, como el BID o el Banco Mundial, esté "vinculada al comportamiento ambiental de los países". "Que se premie a los países que contribuyan de un bien público global como es el medio ambiente", dijo Arbeleche en un panel en que también participaron sus pares de Colombia, José Antonio Ocampo, y de Chile, Mario Marcel. Ocampo destacó avances de Colombia en iniciativas para proteger la Amazonía, el principal pulmón del mundo, pero indicó que en el sector de "transporte estamos muy atrasados". El ministro se congratuló porque "dos de las ensambladoras de autos en Colombia van a ensamblar vehículos eléctricos", pero admitió que un gran reto para su país es contar con camiones y autobuses "más limpios". Por su parte, el ministro Marcel resaltó que "Chile, que era un país casi 100% dependiente de la importación de combustibles fósiles, ahora casi la mitad se obtiene de fuentes renovables y en 2030 será por encima del 80%". "Hace ya un buen tiempo atrás en que se comenzó a tomar en serio el cambio en la matriz energética y lo que hemos avanzado hasta ahora nos da una ventaja muy importante", expresó Marcel, quien destacó que "ha habido mucha continuidad en los últimos tres gobiernos en materia de cambio climático", a pesar de ser de distintos signos ideológicos. - Inquietudes - La asamblea del BID comenzó el jueves en medio de inquietudes tras la quiebra del Silicon Valley Bank y otros dos bancos en Estados Unidos, así como dificultades en el First Republic estadounidense y en el suizo Credit Suisse. Los mercados estadounidenses y europeos volvieron a operar con pérdidas este viernes, después de un nuevo desplome de las acciones del First Republic Bank en Nueva York y del Credit Suisse en Zúrich, señal de preocupaciones persistentes sobre el sector bancario a pesar de las medidas de protección extraordinarias de las autoridades. La caída de tres bancos en menos de una semana en Estados Unidos marca las peores quiebras desde la crisis financiera de 2008. Estas tempestades pueden frenar los créditos o encarecer sus costos, lo que perjudicaría directamente a las naciones latinoamericanas, según los expertos. El nuevo presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn, no mencionó en su discurso de apertura de la asamblea las tempestades en el sistema bancario, pero anticipó que los temas de "coyuntura" seguramente van a ser tratados en este cónclave por los gobernadores del Banco, principalmente ministros de Finanzas del continente. - ¿Contagio? - Aunque en los seminarios de esta asamblea del BID no se han abordado las turbulencias en el sector bancario, existe inquietud entre economistas y operadores financieros de América Latina. "Un sistema financiero frágil en Estados Unidos incrementa el riesgo global a una recesión. Eso aleja a los inversionistas de activos riesgosos y los activos de mercados emergentes son considerados riesgosos", dijo a la AFP el economista y académico peruano Alberto Arispe, exgerente de la Bolsa de Valores de Lima. "Esto contagia a los demás países, y al haber menos inversión, potencial retiro de capitales, estos países crecen menos, pueden tener menor flujo de dólares, lo cual debilita a sus economías. Las más sólidas aguantarán, pero las economías más débiles pueden tener problemas", añadió Arispe, actual gerente de la firma bursátil Kallpa Securities SAB. Los gobernadores del BID tendrán reuniones a puertas cerradas el fin de semana, tras dos días de seminarios de expertos, funcionarios y empresarios. - Banco Mundial - Con el fin de reunirse con ministros latinoamericanos se encuentra en Panamá el candidato designado por el presidente estadounidense Joe Biden para dirigir el Banco Mundial, Ajay Banga. El presidente saliente del Banco Mundial, el estadounidense David Malpass, terminará anticipadamente su mandato, empañado por dudas acerca de su posición sobre el calentamiento global. Tradicionalmente el candidato nominado por Washington se convierte en el nuevo presidente del Banco Mundial, organismo que también financia muchos proyectos en América Latina y el Caribe. El BID, creado en 1959 y con sede en Washington, también es una de las fuentes principales de financiamiento a largo plazo para la región.