27/10/2024 · 03:32 AM

La ex primera dama Michelle Obama expresó el sábado su "genuino temor" de que el republicano Donald Trump pueda volver a la Casa Blanca y pidió apasionadamente a los estadounidenses a votar por la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, a pocos días de las reñidas elecciones presidenciales.



Los dos contendientes por la Casa Blanca convergieron en Michigan para cortejar a los indecisos antes de las elecciones del 5 de noviembre, con Harris en defensa del derecho al aborto y Trump con su discurso antiinmigración. Obama dijo que Harris sería una "presidente extraordinaria" de ser elegida en los comicios. Aunque su "esperanza sobre Kamala también va acompañada de un genuino temor", admitió Obama al analizar el historial de Trump y preguntando: "¿Por qué esta carrera está tan reñida?".

"Estoy un poco enojada porque somos indiferentes a su comportamiento errático, su evidente deterioro mental, su historia como delincuente convicto (…) un depredador declarado responsable de abuso sexual", fustigó la popular figura demócrata. Obama, que apareció junto a Harris, recalcó el mensaje de la vicepresidenta al insistir en que en estas elecciones vuelve a estar en juego el derecho al aborto y la atención médica para las mujeres.

– Trump al ataque –

En su mitin en Michigan, Trump lanzó ataques personales contra Harris y la acusó de impulsar una política migratoria de "fronteras abiertas". "Es una imbécil", dijo. "Esta persona no puede ser presidenta". "Ella va a destruir nuestro país. Todo el mundo lo sabe. Nadie la respeta", agregó el republicano. "Estados Unidos es ahora un país ocupado. Kamala lo quebró, nosotros vamos a arreglarlo".

Mientras Trump la ataca, Harris se centró en el derecho al aborto al visitar un consultorio local donde habló con médicos, estudiantes de medicina y personal de salud. "Por Trump, con lo que hizo con la Suprema Corte, estamos ante una crisis de salud en Estados Unidos", dijo Harris a reporteros al referirse a los jueces conservadores que Trump nominó y que hicieron que la máxima corte del país revocara el derecho federal al aborto en 2022.

Las encuestas muestran un empate en los últimos días entre la que podría ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos y el exmandatario. Al menos 38 millones de electores ya votaron anticipadamente en todo el país. Michigan es uno de los tres estados del "muro azul" -junto con Wisconsin y Pensilvania- que podrían ser decisivos en la victoria el 5 de noviembre.

Trump, que arrasó en Pensilvania, Michigan y Wisconsin en su victoria de 2016, busca ganar en uno o más de esos tres estados del "muro azul", donde tradicionalmente ganan los demócratas.

– "Los enfrenté y gané" –

La vicepresidenta viajará el domingo a Filadelfia, en Pensilvania. Esa ciudad y ese estado cuentan con el mayor número de colegios electorales, determinantes para la victoria en las presidenciales bajo el sistema de Estados Unidos. Harris irá de barrio en barrio en Filadelfia para conquistar el voto en distritos que históricamente tienen una mayoría negra y latina.

Harris ha dicho a sus seguidores que, como fiscal, "se enfrentó a perpetradores de todo tipo: depredadores, estafadores (…) Los enfrenté y gané". "Dentro de 10 días será el turno de Donald Trump".

– El show de Trump –

El domingo por la noche, Trump reunirá a sus simpatizantes en el famoso Madison Square Garden, en el corazón de Nueva York, ciudad de mayoría demócrata. Los analistas se preguntan: ¿por qué Trump hace campaña en su Nueva York natal si virtualmente no tiene ninguna posibilidad de ganar el estado? Algunos especulan que el multimillonario, que fue estrella de un programa de telerrealidad, puede estar preparando un espectáculo para demostrar que puede llenar una arena emblemática en un bastión demócrata.

Pero sus críticos, incluidos su rival en 2016, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, recuerdan que el Madison Square Garden también fue escenario de un mitin pronazi en 1938, organizado por un grupo que apoyaba a Adolf Hitler. "Ella dijo que es como en 1930″, dijo Trump el viernes en Michigan al referirse a las declaraciones de Clinton ese día en CNN. "No lo es, no. Esto se llama 'Hacer Estados Unidos grande otra vez'", su lema de campaña.