Los palestinos de todo el mundo conmemoran hoy el 76º aniversario de la Nakba, la catástrofe, es decir, la creación del Estado judío que empujó a cientos de miles de personas a las carreteras. Siete décadas después, este éxodo aún no ha terminado, según la UNRWA: 450.000 personas han huido de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, mientras el ejército israelí sigue bombardeando esta ciudad estratégica, en la frontera con Egipto. Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de evacuar el hospital donde trabajaba en Rafah debido a los bombardeos.

Por Murielle Paradon

Palestinos desplazados de nuevo, ayuda humanitaria que apenas llega, un sistema sanitario al borde del colapso… La situación sanitaria es catastrófica en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

"Si no hay fuel, no hay electricidad"

Es el duodécimo hospital que Médicos Sin Fronteras (MSF) ha evacuado en siete meses de guerra, con consecuencias catastróficas para los pacientes que tienen que ir a hospitales de campaña, en condiciones precarias.

Además, no pueden ser evacuados a Egipto porque el cruce de Rafah fue tomado por el ejército israelí y ahora está cerrado. Naturalmente, esto tiene consecuencias para la ayuda humanitaria y médica.

"No hemos podido recibir ayuda humanitaria desde el 6 de mayo", dice Guillemette Thomas, coordinadora médica de MSF Palestina, con sede en Jerusalén. "Hablamos de medicamentos, equipos médicos, alimentos, por supuesto, que es un problema crucial. Pero también está el problema del fuel, que tiene un impacto directo en el funcionamiento de los hospitales. Todos los hospitales funcionan con generadores. Si no hay fuel, no hay electricidad. Por lo tanto, los hospitales no pueden funcionar", recalca.

Los trabajadores de la salud con miedo

La otra consecuencia del cierre del cruce de Rafah es que nadie entra ni sale. MSF tiene 23 trabajadores sanitarios extranjeros varados en Gaza desde la operación israelí en Rafah. Aquellos que se suponía que iban a reemplazarlos no pueden entrar. Los médicos palestinos, por su parte, están exhaustos después de siete meses de guerra.

Según Guillemette Thomas, algunos ahora tienen miedo de ir a trabajar. "Hay un hospital en Rafah que ahora está operando a la mitad de su capacidad, no porque esté en una zona de evacuación, sino porque el personal tiene miedo de ir allí a trabajar. Vieron lo que sucedió en el hospital Al-Shifa en Nasser, con las detenciones de trabajadores de la salud, con la destrucción de las instalaciones sanitarias", continúa el humanitario.

Hoy en día, según la OMS, dos tercios de los hospitales de Gaza están fuera de servicio, es decir, 24 de 36. Los demás trabajan, según hemos entendido, en condiciones muy precarias.