¿Jugar o no jugar? La participación de Kylian Mbappé en el choque de la Eurocopa 2024 entre Francia y Países Bajos del viernes 21 de junio sigue siendo una incógnita. Se esperaba que el delantero con la nariz rota se perdiera el encuentro a principios de semana. Pero entre su motivación y su máscara protectora, las esperanzas de verle con Les Bleus contra los Oranje son reales.

Por Nicolas Bamba

Jugar un partido de fase final sin Kylian Mbappé es algo a lo que la selección francesa ya no está acostumbrada. Mundial 2018, Eurocopa 2021 y Mundial 2022: en todas las grandes competiciones desde su debut internacional en 2017, Kylian Mbappé ha jugado todos los partidos (18 encuentros, 16 de ellos como titular). Tras romperse la nariz el lunes en el partido inaugural de Les Bleus contra Austria en la Eurocopa 2024, esa racha está en peligro.

El nuevo madridista no necesita operarse, al menos de momento. Pero ya el martes, varios medios informaban que Didier Deschamps no lo alinearía el viernes contra Países Bajos, en el choque del Grupo D de esta Eurocopa de Naciones. Mbappé podría incluso no jugar el último partido de la primera fase, contra Polonia, para no correr riesgos.

Tal vez fueran conclusiones precipitadas. En cualquier caso, el miércoles y el jueves, nadie del clan azul anunció la retirada del capitán. El miércoles se entrenó al margen del grupo, con un vendaje en la nariz. Y el jueves, en vísperas del encuentro con Holanda, Kylian Mbappé volvió a entrenarse, mientras estrenaba su máscara protectora tricolor, decorada con sus iniciales KM, un gallo y su número 10 rodeado por dos estrellas.

Países Bajos teme a Mbappé tanto como a sus suplentes

La participación del delantero en el partido contra Holanda sigue siendo un gran misterio. Las confidencias de los últimos días tienden a alimentar un optimismo prudente. El miércoles, William Saliba afirmó que su compañero "se encuentra mejor". Adrien Rabiot añadió que la baja no era "una conclusión inevitable". Luego, el jueves, Didier Deschamps nos dio un poco más de esperanza, diciendo: "Todo va en la dirección correcta. (…) Vamos a asegurarnos de que esté disponible".

Así que nadie sabe si Kylian Mbappé estará en condiciones de jugar contra Países Bajos. Con toda esta emoción, es fácil olvidar que el del viernes es un partido importante, lleno de suspenso. Francia ganó a Austria el lunes (1-0), pero 24 horas antes los neerlandeses también se impusieron a Polonia (2-1). Con Mbappé o sin Mbappé, habrá mucho en juego en este partido. El ganador se aseguraría el pase a octavos y podría afrontar sin presión su último partido de la fase de grupos.

Los neerlandeses intentan no centrarse en Mbappé. "Sólo Deschamps lo sabe, así que tendremos que esperar y ver", dijo el seleccionador Ronald Koeman en rueda de prensa. "Pero Francia es tan fuerte que aunque él no juegue… Su sustituto también será muy fuerte", añadió. Si Kylian Mbappé no jugara, el seleccionador Deschamps dispondría de varias alternativas, como Olivier Giroud para sustituirle, Marcus Thuram para volver a centrar, Randal Kolo Muani para salir desde el banquillo o Antoine Griezmann, acostumbrado ahora a jugar en el centro del campo, pero todavía capaz de jugar en la delantera. Tal vez no sea necesario ningún ajuste si "KM" está a la altura. Queda la incógnita.