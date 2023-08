Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/08/2023 · 10:07 AM

Los venezolanos llevan años trabajando en el sector de la inteligencia artificial. Lo hacen desde casa, mediante plataformas digitales. Éstas les atribuyen tareas que las grandes multinacionales suelen externalizar. Con la situación económica, miles de venezolanos se han volcado a este tipo de micro trabajos digitales.

Una veintena de personas participa en uno de los seminario en línea que organiza, seis veces por semana, la plataforma Remotask, uno de los sitios de anotación de microdatos más populares en Venezuela.

Por videoconferencia, un encargado explica los aspectos básicos del trabajo en la plataforma. Fabricantes de automóviles y sitios de comercio electrónico del mundo entero subcontratan mediante Remotask tareas pequeñas a trabajadores digitales venezolanos.

“Imaginen que están trabajando en una tarea de la categoría "imágenes y anotación". Las instrucciones nos dicen que tenemos que enmarcar todos los coches que veamos en la imagen”, dice en la cámara el presentador, pero no indica nunca cuánto es el pago.

De hecho, en el sitio, se acepta un trabajo y después se definen los montos de remuneración. Pueden ser 1, 2 o 3 dólares. Últimamente, las retribuciones han bajado mucho, explica José Álvarez, quien empezó a trabajar por Remotask en 2019.

“La situación aquí en Venezuela era muy difícil y no encontraba trabajo presencial. Ganaba 50 dólares a la semana. Pero ahora, cuando empiezas un trabajo, no sabes cuánto ni cuándo te van a pagar”, detalla. Es más, no quedan muchas tareas por hacer.

15 dólares a la semana

Julián Posada, investigador en la Universidad de Yale, explica que este tipo de plataformas utiliza un efecto de red para atraer trabajadores.

“Las plataformas crean incentivos para atraer a los usuarios. Antes, pagaban a la gente 0,5 dólares la hora. Además, daban primas para los que realizaban cosas más complicadas. Así que mucha gente se unió a las plataformas. Y una vez que reunió suficiente gente en la plataforma, eliminó todas las subvenciones”, dice.

Sin embargo, con un promedio de ingresos de 15 dólares por la semana, estos sitios siguen atrayendo a la gente. Es más, la situación económica en Venezuela es tan mala que las plataformas ofrecen muchas ventajas.

“En un trabajo normal puedes ganar entre 30 y 50 dólares a la semana, es cierto, pero tienes que pagar el transporte para llegar, necesitas a alguien que cuide de tu hijo si lo tienes, así que al final no es muy rentable. Pero en realidad a todos nos gustaría dejar de depender de la página, que la situación mejorara y poder dedicarnos a otra cosa", explica Pedro, otro usuario de Remotasks.

"Mano de obra barata y sobreexplotación de los trabajadores"

Para Julián Posada, estas empresas no hacen más que perpetuar las relaciones de dominación que existe entre los países desarrollados y los que están en desarrollo.

“Hay toda una historia de empresas occidentales que tienen mucho poder y abusan de la gente. Hay un tema colonial, con mano de obra barata, sobreexplotación de los trabajadores y sus comunidades. Muchas empresas mantienen las relaciones de poder que han existido durante siglos”, destaca.

No hay cifras sobre la cantidad de trabajadores que reciben ingresos en estas plataformas. No se les considera trabajadores, sino usuarios, y no gozan de ninguna protección en virtud de la legislación laboral.