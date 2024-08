El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela, tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo en medio de un "ataque" contra su reelección. El informe desde Caracas.

Con Víctor Amaya, corresponsal de RFI en Caracas

En Venezuela, las comunicaciones se van complicando cada vez más. Luego de anunciar que Whatsapp dejaría de ser usada por el Estado venezolano, y llamaba a desinstalar la aplicación de los teléfonos de los usuarios, primero de manera voluntaria, este jueves Nicolás Maduro ordenó que el acceso a la red social X, antes llamada Twitter, sea restringido por al menos 10 días.

Maduro insistió en que la plataforma de Elon Musk ha sido usada para atacar a Venezuela, recordando además los dichos del magnate que lo ha calificado como dictador y ha hablado de fraude en las elecciones presidenciales recientes.

"He firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha con Conatel", el organismo responsable de las telecomunicaciones en el país, para "sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela", dijo Maduro en un acto en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, transmitido por esa misma plataforma.

Minutos después del anuncio de Nicolás Maduro, cuatro de las principales proveedoras de Internet en Venezuela bloquearon el acceso a X.

"Fuera X, fuera Elon Musk, fuera. Get out, Elon Musk. Y que los demás pongan sus bardas en remojo, pero yo no nací el día de los cobardes", dijo el mandatario.

Según Maduro, esta medida forma parte de las acciones para derrotar un supuesto golpe de Estado cibernético, que está enfrentando.

En paralelo, fue detectado el bloqueo al sitio web y a la plataforma de mensajería Signal. La ONG Redes Ayuda denunció que se busca desarticular a la ciudadanía al dejarla sin espacios de encuentro digital.

Maduro ha recomendado a la población usar Telegram y especialmente la china WeChat.

Detienen a otros dos dirigentes opositores

Mientras tanto, los exdiputados y dirigentes opositores Williams Dávila y Américo De Grazia fueron detenidos en hechos separados en Venezuela, informaron este jueves la oposición y sus familiares, al denunciar una "escalada represiva" desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

"Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (…), nos enteramos que lo tienen en el Helicoide (sede del Servicio de Inteligencia)", aseguró la hija de Grazia en la red social Instagram.

"No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", continuó María de Grazia.

Las circunstancias de la detención del líder opositor no están claras.