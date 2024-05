En una entrevista con The Economist, el presidente francés estimó que "si los rusos rompieran las líneas del frente, si hubiera un pedido ucraniano -lo que no es el caso hoy-, deberíamos plantearnos legítimamente la cuestión" de un envío de tropas.

El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó en declaraciones al semanario The Economist la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania en el caso de que Rusia lograse avanzar en el frente este y Kiev lo pidiera.

"Si los rusos rompieran las líneas del frente, si hubiera un pedido ucraniano -lo que no es el caso hoy-, deberíamos plantearnos legítimamente la cuestión" de un envío de tropas, declaró Macron al semanario británico.

"Descartarlo a priori es no aprender las lecciones de los dos últimos años", en los que los países de la OTAN rechazaron inicialmente el envío de tanques y aviones a Ucrania antes de cambiar finalmente de opinión, añadió el presidente francés.

Macron causó polémica a finales de febrero al afirmar que el envío de tropas occidentales a Ucrania no debía “descartarse” en un futuro. Explicó que su intención era restaurar la “ambigüedad estratégica” en la respuesta europea a la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, la mayoría de los países europeos, así como Estados Unidos, se habían distanciado claramente de sus comentarios, aunque algunos hayan dado desde entonces un paso en su dirección.

“Como he dicho, no descarto nada, porque tenemos ante nosotros a alguien que no descarta nada», reafirmó en The Economist, refiriéndose al Presidente ruso Vladimir Putin. “Probablemente hemos sido demasiado vacilantes a la hora de formular los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor»” prosiguió.

“Tengo un objetivo estratégico claro: Rusia no puede ganar en Ucrania. Si Rusia gana en Ucrania, dejaremos de tener seguridad en Europa. ¿Quién puede pretender que Rusia se detenga allí? ¿Qué seguridad habrá para los demás países vecinos, Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y tantos otros? ¿Y qué credibilidad habrían tenido los europeos si hubieran gastado miles de millones, hubieran dicho que estaba en juego la supervivencia del continente y no se hubieran dotado de los medios para detener a Rusia? Así que sí, no hay que descartar nada", insistió.

(con AFP)