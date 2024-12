El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Mayotte, territorio francés de ultramar devastado por el ciclón Chido. Las autoridades han declarado el "estado de calamidad natural excepcional" para acelerar la llegada de ayuda, ante la falta de agua potable y alimentos. También se ha implementado un toque de queda para evitar saqueos.

Con nuestros enviados especiales a Mayotte, Nicolas Feldmann y Jad El Khoury.

El presidente francés Emmanuel Macron ha llegado a Mayotte este jueves, tras una segunda noche bajo toque de queda para garantizar la seguridad y evitar saqueos. Deberá pasar parte del día en este archipiélago francés del Océano Índico.

A bordo del avión que transportaba al mandatario también viajaron una veintena de médicos, enfermeras y personal de seguridad civil, y cuatro toneladas de alimentos y material sanitario. Emmanuel Macron sobrevoló por primera vez el archipiélago para realizar un reconocimiento aéreo del territorio. Se le espera durante el día en un hospital. Después se reunirá con el personal sanitario, los heridos y, finalmente, los funcionarios electos.

Según cifras provisionales, el ciclón causó 31 muertos y 1.373 heridos, aunque las autoridades temen un balance mucho mayor en esta región, la más pobre de Francia.

No obstante, cinco días después del paso del ciclón Chido, su visita genera interrogantes entre algunos residentes encontrados ayer miércoles en la comuna de Pamandzi: "No sabemos qué nos va a decir, porque ahí nos estamos muriendo de hambre, de sed… No tenemos nada. No tenemos electricidad, ni agua, ni comida. Nos dan una lata de sardinas por persona y una botella de agua. ¿Dónde está la ayuda? Esperamos que llegara ayuda, pero nunca la vimos".

Estado de "calamidad natural"

El gobierno francés declaró el estado de "calamidad natural excepcional" para acelerar la aplicación de medidas de urgencia en el archipiélago de Mayotte, donde escasean el agua y la comida después del devastador paso del ciclón Chido.

Esta declaración permitirá "una gestión más rápida y efectiva de la crisis al agilizar ciertos procedimientos administrativos", declaró el ministro francés encargado de los territorios de ultramar, François-Noel Buffet.

La llegada de la ayuda debería acelerarse en las próximas horas. Desde el 15 de diciembre, toneladas de alimentos y suministros llegan en avión desde Reunión y la Francia continental. Este puente aéreo también es marítimo, ya que a finales de semana llegó un primer barco militar con 200 contenedores y varios millones de litros de agua a bordo.

La ayuda consiste igualmente en lonas y tiendas de campaña para albergar a personas sin hogar. Se desplegarán nuevos recursos humanos: socorristas, pero también policías y gendarmes para garantizar la seguridad en Mayotte.

Carestía casi total en Pamandzi

La comuna de Pamandzi esta privada de electricidad, como el 80% del archipiélago. Los habitantes se organizan bajo una tienda de campaña. Se ha instalado un punto de carga, alimentado por un panel solar: “Hay de todo lo que se pueda cargar. Tenemos un poco de electricidad esta tarde y esperamos que dure al menos hasta mañana, porque en las casas no hay nada que las ilumine. Todo el mundo intenta cargar su teléfono, sus tablets y sus computadoras. Estamos en completa oscuridad".

Algunos barrios un poco más arriba todavía están aislados del mundo. "Vivo en Lookout Heights y está realmente devastado. Desde el ciclón no hemos visto a nadie subir allí para ver si hay gente viva, ni siquiera para despejar el camino, para que la gente pueda pasar. Nadie hasta hoy".

Ayer miércoles, militares llegaron al aeropuerto con motosierras y palas para seguir despejando las carreteras y accediendo a las zonas más remotas. El hospital de Mayotte vuelve progresivamente a estar en servicio. En los próximos días debería recibir apoyo con la llegada de un hospital de campaña.