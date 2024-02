Cientos de manifestantes forzaron una verja y se enfrentaron a los servicios de seguridad en el interior del Salón de la Agricultura de París el sábado por la mañana, donde el presidente francés, Emmanuel Macron, había acudido para reunirse con los sindicatos, con la intención de visitar la muestra.

"Pido a todos los presentes que se calmen", ha declarado el jefe del Estado a la salida de un desayuno de trabajo con los sindicatos, durante el que ha anunciado la creación de un "precio mínimo" para pagar mejor a los agricultores, así como ayudas monetarias de urgencia. Por razones de seguridad, Emmanuel Macron no confirmó si cancelaría o mantendría su previsto paseo por el salón.

"Lo digo por todos los agricultores, no estáis ayudando a ninguno de vuestros colegas destrozando puestos, no estáis ayudando a ninguno de vuestros colegas imposibilitando la feria y en cierto modo espantando a las familias para que no vengan. Es contraproducente", comentó el Presidente, que se ofreció a reunirse de nuevo con los sindicatos dentro de tres semanas en el Elíseo.

La 60ª edición del Salón de la Agricultura abrió finalmente sus puertas al público con una hora y media de retraso, a excepción del pabellón principal, tomado por los manifestantes, en el que se concentran vacas, cerdos y cabras. Se espera que el mayor salón agrícola de Francia reciba 600.000 visitantes a lo largo de nueve días.

– Caos generalizado.

Decenas, luego centenares, de manifestantes exasperados entraron en el Salón sin ser registrados una hora antes de la inauguración oficial. Entre ellos había agricultores de los principales sindicatos – FNSEA, Jeunes agriculteurs y Coordination rurale – reconocibles por sus banderas y gorras distintivas. Queriendo desafiar verbalmente al Presidente de la República, llegaron a las manos con el personal de seguridad del salón, que intentó bloquearles el paso, según periodistas de la AFP.

Numerosos policías se desplegaron entonces en el interior del espectáculo y los manifestantes fueron contenidos, en medio de silbidos y abucheos ensordecedores. "Macron dimisión", "Macron está a la caza" y "¿Dónde está?", gritaban algunos campesinos. Cuando Emmanuel Macron habló a la prensa tras su reunión con los sindicatos, se formaron grupos alrededor de los teléfonos para escuchar su discurso.

"No hemos aprendido gran cosa, aparte de un compromiso sobre los precios mínimos, que se determinarán en función de los costes de producción", declaró a la AFP Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne, el sindicato antiglobalización. Según los sindicatos, se trata de un nuevo compromiso que iría más allá de las actuales leyes francesas "Egalim" destinadas a garantizar la remuneración de los productores. "No hay nada, no hay fecha, no hay nada por escrito", afirma Fabien Pitois, ganadero de vacuno de leche y aves de corral de 24 años. "Si no hacemos nada al respecto, la ganadería en Francia estará acabada dentro de 10 años", teme.

Los presidentes franceses suelen pasar horas, si no todo el día, en el Salón, y los incidentes no son inusuales. Nicolas Sarkozy gritó "¡Casse-toi, alors, pauvre con! en 2008 a un hombre que se negó a darle la mano. François Hollande fue abucheado e insultado por agricultores en 2016.

– Macron debate por fin

La crisis, que se venía gestando desde otoño, estalló el 18 de enero, provocando dos semanas de bloqueos en las autopistas, que finalmente se levantaron el 1 de febrero. Los miembros de los sindicatos mayoritarios, especialmente en los grandes sectores cerealistas, se enfurecieron al enterarse de que la presidencia francesa había nombrado al colectivo ecologista radical Soulèvements de la Terre como uno de los posibles participantes en un "gran debate" el sábado que el presidente había deseado, pero que finalmente se canceló ante la protesta.

Visiblemente enfadado, Emmanuel Macron dijo el sábado que "nunca había pensado en cursar" una invitación a este colectivo, que se había dado a conocer en marzo de 2023 durante una jornada de enfrentamientos muy violentos en torno a unas obras de construcción de un embalse artificial de agua, y que el Gobierno no había logrado disolver.

El salón fue inaugurado por Macron con cuatro horas y medio de retraso respecto al programa inicial. Pero pese a las escenas de caos, logró dialogar de manera informal con los agricultores, algunos de los cuales eran miembros de los tres principales sindicatos agrícolas del país.

"Siempre prefiero el diálogo a la confrontación (…) La confrontación no produce nada", declaró el mandatario de 46 años, reelegido para un segundo mandato de cinco años frente a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen en 2022. Macron se comprometió entre otros a plantear la instauración de "precios mínimos" para "proteger los ingresos agrícolas", en el marco de una nueva ley que debe regular las relaciones entre los distintos actores de la industria alimentaria.

Estos "precios mínimos" se basarán en los indicadores de costes de producción de cada sector (avícola, lácteo, vacuno…). En noviembre, la ministra francesa de Consumo, Olivia Grégoire, se había opuesto a una medida similar votada y rechazada en el Parlamento, y alegó que le recordaba "Cuba o la Unión Soviética". El presidente también reiteró su deseo de evitar que un pesticida se prohíba en Francia antes que en el resto de la Unión Europea, para evitar distorsiones de competencia.

Tras las protestas agrícolas que sacudieron el país a finales de enero, Macron ya había anunciado una serie de medidas. Entre ellas figuraba un mayor control del origen de los productos y la negativa a firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur. En el primer día del salón de la agricultura, mostró sin embargo su rechazo ante la idea de que el comercio internacional perjudicaría al sector agrícola local.

Las protestas de las últimas semanas también afectaron otros países europeos, como Alemania, Polonia, Rumanía, Bélgica, Italia y España.