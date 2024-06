Desde la cumbre del G-7 en Italia, el presidente francés se dijo afectado personalmente por el revés electoral en las elecciones europeas del domingo y prometió acciones “masivas” sobre los reclamos de los franceses, en particular sobre inmigración e inseguridad.

"No lo pasé bien el domingo. Llevo 7 años trabajando como un loco para que el país mejore y avance. Me lo tomé para mí, ¡para esta mayoría! No me gustó, claro que me afectó", dijo el presidente francés en conferencia de prensa este jueves al margen de la reunión delG7 que se está celebrando estos días en el sur de Italia

El mandatario francés confirmó que no tenía la intención de renunciar a su cargo y justificó la apuesta a unas elecciones anticipadas, anunciadas sorpresivamente el domingo.

“Es absolutamente necesario pedirles a las francesas y franceses que clarifiquen” su postura, recalcó.

Macron aseguró ante la prensa haber escuchado el mensaje de las urnas. “Entendimos, hay cosas que van a cambiar. Escuchamos lo que decían sobre el hartazgo en los temas de inmigración e inseguridad; hay que ir más rápido y más fuerte. Hay que hacer cosa masivas sobre el poder adquisitivo en ciertas categorías y en algunas regiones, sobre las dificultades de la ruralidad”, aseguró.

El miércoles, Macron llamó $ a unirse a todos quienes digan "no a los extremos" en un momento en que el principal partido conservador excluyó a su líder después de que el dirigente planteó aliarse con la extrema derecha en las elecciones anticipadas.

"Las cosas son sencillas. Hoy tenemos alianzas contra natura en los dos extremos" del espectro político, dijo el mandatario centrista.