Your browser doesn’t support HTML5 audio

02/12/2024 · 11:05 AM

Se abre un periodo de incertidumbre en Rumania. Este domingo, el Partido Socialdemócrata de la coalición gobernante se impuso en las elecciones con el 23,5% de los votos, pero no tiene la mayoría para gobernar. Los partidos de ultraderecha suman el 30%, tres veces más que en los comicios de 2020. Análisis con Victor Pantelimon, profesor Ciencias Políticas en la Universidad de Constanza.



RFI: ¿Cómo explica este aumento de la extrema derecha en las elecciones?

Al igual que en las elecciones presidenciales, la semana pasada, es el resultado del desgaste de los partidos clásicos, los partidos tradicionales, del descontento de la población con las políticas de esos partidos y no sólo con la política porque tenemos problemas de inflación y bajos sueldos, pero creo que es más el tipo de hacer política. También hay mucho cansancio con el tema de la guerra de Ucrania y todo el apoyo de Rumania y de Europa. También estamos ante una ola conservadora y nacionalista, como en toda Europa. Es una ola que viene como rechazo a varias políticas de la Unión Europea y no sólo en cuestiones que tienen que ver con las minorías sexuales, sino también con el Green Deal, este tipo de políticas fueron vistas como una amenaza por una parte de los electores más conservadores. Es importante subrayar el hecho de que hemos tenido una participación bastante alta, un 52,5%, una de las tasas de participación más altas de los últimos 20 años. Eso quiere decir que la gente quiere participar, quiere democracia y que su descontento principal va dirigido hacia los partidos políticos tradicionales.

RFI: Los socialdemócratas consiguieron imponerse, pero por muy poco, no hay mayorías en el Poder Legislativo, ¿qué alianzas pueden formarse?

Todavía no están los resultados finales, pero sí que parece que tenemos un Parlamento muy fragmentado. Si hacemos una comparación con las elecciones anteriores, hay dos partidos nuevos que se desarrollaron en los últimos años y uno de esos partidos que apoyaba al candidato que salió primero en las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Un partido que salió de la nada y que entró en el Parlamento, sin haber participado en las elecciones locales. Es un panorama bastante complicado. Se van a necesitar más partidos para hacer coaliciones. Hasta ahora, había una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, que aseguraba la gobernanza con una mayoría. Pero para el próximo Parlamento necesitamos más partidos, probablemente tres o cuatro partidos, lo que va a hacer más difíciles las negociaciones y también el funcionamiento de ese gobierno. El gran peligro es que haya inestabilidad política, como en Bulgaria, nuestros vecinos, donde en los últimos tres años y medio han tenido siete elecciones porque no lograron tener una mayoría o no lograron tener unos parlamentos que podían ofrecer coaliciones.

RFI: ¿Qué va a pasar con temas que son tan trascendentales y que han marcado justamente estas elecciones como el apoyo a Ucrania o la relación con la Unión Europea?

Un tercio de los votos han ido a unos partidos radicales, populistas, o nacionalistas, que algunos no eran antieuropeos, sino más bien euroescépticos y que también decían que se necesita encontrar una solución al conflicto de Ucrania. En ese contexto, yo creo que estos temas van a ser importantes ahora. Estos partidos tienen una muy poca posibilidad, en mi opinión, de gobernar porque no tienen la posibilidad de conseguir una mayoría, pero igual los partidos que van a tenerla, incluso si son los actuales partidos como el Partido Socialdemócrata o el Partido Nacional Liberal con otros aliados. Ahora, en ningún caso Rumania va a posicionarse en contra de Ucrania o va a salir de la Unión Europea, pero es posible que haya debate.

RFI: Los rumanos tienen que ir de nuevo a las urnas el próximo 8 de diciembre, es decir, en menos de una semana, a la segunda vuelta de las presidenciales. ¿De qué manera pueden influir los resultados de este domingo?

Sí, yo creo que está claro que esto va a influir. Vistos los resultados actuales tenemos una gran posibilidad de que en la segunda vuelta gane Calin Georgescu, un candidato que no tenía una gran visibilidad, al menos en los medios tradicionales, pero sí mucha presencia en las redes sociales, y que tiene un discurso populista más hacia la idea nacionalista tradicional, etcétera. Desde mi punto de vista, creo que, si no pasa algo muy inesperado, en una semana vamos a tener a este candidato como presidente. Es muy difícil que la otra candidata, Elena Lasconi, pueda ganar estas elecciones.