10/06/2024 · 06:33 AM

Los familiares del escritor y periodista guatemalteco anunciaron que sus restos serán repatriados en octubre. El premio Nobel de Literatura 1967 está enterrado en el cementerio parisino Père Lachaise y regresará a su país en el marco de las conmemoraciones por el 125 aniversario de su natalicio y 50 años de su muerte.

El anuncio se hizo el domingo durante el inicio del año conmemorativo del legado de Miguel Ángel Asturias (1899 – 1974) en el Palacio Nacional de la Cultura, en presencia del mandatario guatemalteco y de los familiares del escritor.

"Miguel Ángel Asturias volverá a la patria que un día le fue negada, a la que llevaba en la palma de su mano, a poner su sien junto a las luciérnagas, a reposar en la tierra volcánica que describió en sus relatos, a descansar entre hombres y mujeres de maíz, para Guatemala será un honor recibirle y darle la bienvenida a Miguel Ángel de regreso a su casa", aseguró el presidente Bernardo Arévalo entre lágrimas.

Miguel Ángel Asturias fue periodista, escritor y diputado antes de ser despojado de su nacionalidad guatemalteca y expulsado de su país en 1964 luego del golpe de Estado del coronel Carlos Castillos Armas.

En 1967 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura “por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina”.

Miguel Ángel Asturias es el escritor guatemalteco más ilustre y conocido internacionalmente. En su obra reivindicó la defensa de las culturas prehispánicas y las políticas socialistas.

Esperado retorno

Asturias murió de cáncer en Madrid y fue enterrado en el cementerio Père Lachaise, de la capital francesa.

Sus familiares se habían opuesto a la repatriación de sus restos por causas políticas.

“Los últimos gobiernos me han propuesto traer sus restos. Me negado rotundamente porque esos gobiernos son parte del pacto de corruptos, con lo cual mi padre no hubiese estado de acuerdo”, declaró su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado, durante el acto. "Ojalá que el regreso sirva para la unión entre los guatemaltecos", exclamó.

Asturias Amado había denunciado en 2014 “la indiferencia total” por la obra de su padre en Guatemala, y afirmado que la pobreza y la exclusión social persistentes en el país hacían imposible el traslado de los restos del escritor, quien siempre estuvo comprometido con los indígenas y las clases sociales más marginadas en Guatemala.

Entre las obras más ilustres de Miguel Ángel Asturias se encuentran “El señor presidente” (1946), una novela que cuenta la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898 – 1920), “Hombres de maíz” (1949), obra emblemática del “realismo mágico y que es considerada por muchos su obra maestra, así como su “Trilogía bananera” (1950, 1954 y 1960) y “Mulata de tal” (1963).

Los restos de Asturias deberán regresa a Guatemala el 19 de octubre, fecha en la que se cumplen 125 años de su natalicio.