08/08/2024 · 05:29 AM

En un comunicado emitido el martes 6 de agosto, Hamás nombró a Yahya Sinwar nuevo jefe de su oficina política. Esta elección se produce tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán la semana pasada, casi con toda seguridad perpetrado por Israel, pero del que aún no se ha presentado ninguna reivindicación. El asesinato causó conmoción, ya que Haniyeh era una de las figuras implicadas en las negociaciones del alto el fuego. Yahya Sinwar pasó 22 años en prisión y bajo su autoridad operan las brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás.

Con nuestra corresponsal especial en Ramala, Alice Froussard

Nadie en Ramala esperaba que Yahya Sinwar fuera nombrado jefe del buró político de Hamás. Muchos pensaban que sería un alto cargo del grupo islamista en el extranjero: Jaled Mechaal, Moussa Abou Marzouk, Khalil al-Hayya…

Como Yahya Sinwar vive en Gaza, será un reto para Israel, dice Hani. "Esperemos sobre todo que acelere el final de la guerra. Como Yahya Sinwar vive dentro de la Franja de Gaza, conoce mejor las negociaciones. Y esto debería acelerar el final de la guerra y el levantamiento del asedio impuesto al pueblo palestino", opina.

"No alegrarse demasiado rápido"

Este palestino espera sobre todo que viviendo entre la población asediada, sin nada, el nuevo líder del ala política de Hamás esté más atento a las reivindicaciones de la población. Cree que así se envía un fuerte mensaje de unidad en el seno del movimiento islamista.

Para otro residente, que prefiere permanecer en el anonimato, aunque se trate de una buena noticia, no hay que alegrarse demasiado rápido. "Básicamente, el pueblo no tiene nada que ver con esto. Aunque dijéramos que no queremos a Yahya Sinwar, ¿quién nos escucharía? Nadie lo haría. Estamos hablando de una decisión interna de Hamás", añade.

En Gaza, muchos creen que esto sólo prolongará esta guerra devastadora. Ven a Yahya Sinwar como un hombre que no cederá a la presión israelí, sea cual sea el coste humano.

El miércoles, Israel prometió a Sinwar, a quien acusa de ser uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza.