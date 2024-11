La desesperación se apodera de los pobladores de Alfafar luego de varias horas de cola, esperando la llegada de alimentos y productos básicos.

Feliz Dopaso sigue en pie como un acto de fe. Él vive en el casco histórico, la parte más siniestrada, el temporal, lo atrapó fuera del municipio. Llegó caminando a casa.

"A partir de ese momento lo que he hecho ha sido caminar y caminar buscando de todo un poco. Caminé hacia Valencia esta mañana buen rato y los supermercados están vacíos con unas colas impresionantes. No tienes idea, estuve una hora y algo más caminando y regresé sin nada. Ahora estoy de nuevo por aquí, esperando que llegue comida. ¿Qué te puedo decir en casa? En casa hay comida, pero no hay electricidad, ni gas, ni nada. Entonces, ¿cómo lo cocinamos?", relata Dopaso.

El Gobierno se ha "olvidado de Alfafar"

A todos los comercios de Alfafar los arrasó la furia del agua y en las afueras el desabastecimiento es palpable. Johana y su familia pudieron confirmarlo.

"Ayer salimos hacia la torre y el puente, y todo eso estaba cerrado. No encontramos tampoco comida. Finalmente, tuvimos que volver sin luz y sin agua. Lo que más necesitamos es agua, alimentos no perecederos, leche, pañales, pan…", cuenta Johana.

Se han olvidado de Alfafar, denuncia el ayuntamiento. Marián Pérez es la coordinadora de Acción Social del municipio: "Nos han prometido muchos camiones, pero no hay ninguna actuación a nivel del Gobierno autónomo. No nos están facilitando nada. Todo lo está gestionando el ayuntamiento. Hemos pedido alimento no perecedero, alimentación infantil, hemos pedido agua, palas, cubos y rastrillos. Tampoco todavía tenemos camas. También habíamos pedido generadores y no han llegado. Nadie nos ha dado información, nadie. Estamos conteniendo las necesidades".

Leer tambiénMiles de voluntarios llevan a pie agua y víveres a los siniestrados de Valencia

Al caer la noche aparecen los camiones que ha gestionado la alcaldía. Un revoltijo de sentimientos se desata entre la gente.

Maris Gracias Llopis es la directora de la Fundación "Ayuda a una Familia": "Estábamos en Paiporta descargando y nos dijeron por favor que viniéramos que a Alfafar no había venido nadie porque Alfafar está olvidada".

Ana y Susana, dos ciudadanas de Alfafar, recibieron cada una su bolsa con la ayuda humanitaria. Susana afirma que llevan dos días sin que ayuda alguna. A pesar de ello, confiesa: "Por lo menos tenemos, estamos con vida, no como otras personas. Eso es lo importante".