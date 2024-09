Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/09/2024 · 09:26 AM

Los atletas franceses que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 desfilan este sábado 14 de septiembre en los Campos Elíseos de París en la quinta y última ceremonia de las Olimpiadas. Participan unos 286 atletas olímpicos y paralímpicos. La idea ya es todo un éxito porque las 70.000 entradas gratuitas que había que reservar para asistir al acto se agotaron en una hora el miércoles 11 de septiembre.

Para los organizadores, se trata de la quinta y última ceremonia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, el desfile de los atletas, una fiesta XXL abierta a todos. Para que todos los franceses puedan ver y aplaudir, una vez más, a los hombres y mujeres que les han hecho soñar e incluso llorar este verano.

Están presentes, todos esos medallistas de bronce, plata y oro, desde la leyenda del judo Teddy Riner hasta los hermanos Alexis y Félix Lebrun, prodigios del tenis de mesa, o el increíble nadador Léon Marchand, cuatro veces medalla de oro y una de bronce en la piscina Arena La Défense. Desfilan junto a sus homólogos paralímpicos, entre ellos la reina Aurélie Aubert, que nos dio a conocer la boccia, y Charles Noakes, campeón de badminton en 1,40 m.

El desfile es también la ocasión de dar las gracias una vez más a los 45.000 voluntarios movilizados durante los Juegos y a todos aquellos que, entre bastidores, han contribuido al éxito de París 2024. Para la ocasión se han movilizado más de 4.000 policías y gendarmes que velan por la seguridad del evento.

Este desfile arrancó a las 14.30 h (12.30 h GMT) al pie de la famosa avenida de los Campos Elíseos, y se desarrolla hasta el Arco del Triunfo, donde les espera el presidente francés Emmanuel Macron para condecorarles.

Tras la ceremonia de entrega de premios, se celebrará un concierto gigante en la Place de l’Etoile, en el que participarán algunos de los artistas que han dejado su impronta en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, como Marc Cerrone, los cantantes Chris (Christine and the Queens) y Lucky Love, el dúo Amadou et Mariam, y la mezzosoprano Axelle Saint-Cirel, que cantó la Marsellesa en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el 26 de julio.

’Parade', el himno de los Juegos de París, por fin disponible en plataformas

El desfile de atletas que tiene lugar en París este sábado va ritmado con la música que se ha convertido en el himno oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Este tema de Victor Le Masne, titulado 'Parade', ha dejado huella. Desde el viernes está disponible en todas las plataformas musicales. Los nostálgicos de los Juegos y otros aficionados ya pueden escucharla una y otra vez.

Parade se concibió originalmente para acompañar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y el desfile de los atletas por el Sena. Pero rápidamente se convirtió en el himno oficial del evento. Sonó en el relevo de la antorcha y en las ceremonias de entrega de medallas.

Un éxito de tal magnitud que incluso sorprendió al compositor de la melodía, Victor Le Masne: "No la escribí pensando que iba a ser un tema, y mucho menos un himno. Al principio, la compuse de forma muy espontánea. Fue realmente uno de los primeros ladrillos que puse para este gran edificio. Cuando la gente conoció la canción, se encendió, por así decirlo. Fue una gran sorpresa", explica.

’Parade' se abre con una melodía ligera de violines, luego se convierte en una poderosa orquesta sinfónica y coro, antes de transformarse en un típico bucle electro de French Touch. Para que conste, este himno se ha hecho tan popular que un instituto de secundaria de los suburbios de Lyon lo ha adoptado para sustituir a su campana de fin de curso, con el fin de mantener vivo el espíritu de los Juegos de París.