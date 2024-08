Después de 15 años fuera de escena, la banda británica Oasis informó este martes que vuelve a juntarse para una gira mundial de conciertos en 2025. Liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher, el grupo es uno de los más famosos y exitosos en la historia de la música popular y rock alternativo en el Reino Unido.

Con Daniel Postico, corresponsal de RFI en Londres

La banda, originaria de Manchester, tuvo una serie de sencillos y álbumes que definieron el sonido de los noventa en el país, conocido como Britpop. Sin embargo, la complicada relación entre los hermanos llevó a la separación de Oasis el 28 de agosto de 2009, justo antes de su presentación en el festival Rock en Seine de París.

A un día del decimoquinto aniversario del fatídico evento, Liam y Noel se reconciliaron y anunciaron un nuevo tour mundial, dejando atrás años de animosidad y mucha especulación.

“Las pistolas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”, señalaron en su cuenta de X.

El anuncio es, tal vez, la reunión de un grupo de música más esperada en el Reino Unido y cuando se conoció esta mañana, Jane no se lo podía creer.

“Mi pareja es un gran fan de Oasis, me ha llamado esta mañana y solo decía 'Dios mío, dios mío, dios mío'. Me tiemblan las piernas”, afirmó a RFI la mujer de 50 años, que era una veinteañera en los noventa, cuando los Oasis y los Blur eran rivales.

Da igual donde vayas, si a una boda, a una fiesta o a un cumpleaños, que siempre que ponen una canción de oasis, todo el mundo -sin importar la edad- se levanta y la canta Jane, fan de Oasis

A su juicio, el grupo ha marcado a su generación: “Te identificas con ellos porque son dos tipos normales de una familia pobre”, concluyó.

Otro de quienes fueron marcados por la banda es Steve, de 32 años, que tenía 17 cuando se separaron. El joven toca la batería en un grupo y cuenta a RFI que siempre tocan alguna canción de Oasis: “Anoche estábamos tocando en un pub, sonó Champagne Supernova y todo el mundo se puso a cantar, y lo mismo pasa cuando versionamos Wonderwall”, explicó el baterista, tras afirmar que no se perderá este concierto "por nada del mundo".

Aunque Oasis anticipó una gira mundial, las fechas que se han informado hasta ahora solo incluyen ciudades en Reino Unido e Irlanda, cuyas entradas estarán a la venta a partir del próximo 31 de agosto.

“Me he puesto la alarma en el móvil a las 9 de la mañana el sábado cuando salen las entradas para Wembley”, agregó el treintañero.

Otro de los que hará cola para conseguir entradas en Wembley es Cid, que solo tiene 21 años, pero ha crecido escuchando Oasis en casa.

“He visto este año en concierto a Liam Gallagher tocando Definitely Maybe entero y me encantó, me muero de ganas de verlos”, dijo en diálogo con RFI.

De momento, los shows tendrán lugar en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano boreal del próximo año.

La pregunta que todo el mundo se hace es si los hermanos Gallagher aguantarán sin pelearse y terminarán la gira, algo que Cid no duda: “Creo que aguantarán porque pensarán en el dinero”, sentenció.