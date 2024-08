Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Leonas argentinas se van de París 2024 con el bronce olímpico en hockey sobre césped, al derrotar este viernes a Bélgica en una definición por penales. Tras su victoria, RFI pudo hablar con la capitana Rocío Sánchez y con la arquera Cristina Cosentino.

"Todo es con mucho esfuerzo": Rocío Sánchez, capitana de Las Leonas

RFI: Felicidad absoluta esta medalla de bronce, ¿a qué sabe?

Rocío Sánchez: Sí, obvio, sabe a oro. La verdad es que, para nosotras, un podio olímpico, otra medalla olímpica vale oro. Muy contenta y agradecida de estar acá con este equipo, con Argentina. Siempre estar con Argentina es un orgullo, es un honor. Y este equipo que la rompe todo y tiene un futuro tremendo.

RFI: ¿Cuando se consigue de una manera tan sufrida, llegando a los penales, se saborea mucho más todavía no?

Rocío Sánchez: Elsufrimiento es total. Pero siento que el Juego Olímpico fue así. Todos los partidos fueron duros. Siempre Argentina fue de menor a mayor, y este no iba a dejar de ser así, al ser un tercer y cuarto puesto que no deja de ser un podio olímpico. Fue duro, pero me parece que fuimos insistentes y la peleamos hasta el final.

RFI: Sexta medalla para las Leonas desde Sídney 2000, algo que se dice rápido, pero es muy duro mantener ese nivel durante todos los Juegos Olímpicos.

Rocío Sánchez: Durísimo. Y no saben el esfuerzo que hay por detrás de estas Leonas. Hay un legado atrás de todo esto. Es el esfuerzo, la dedicación, es el amor a la camiseta, es el amor por el país que tenemos. Realmente lo hacemos a puro pulmón. Y estar siempre entre los mejores cuatro del mundo, hoy entre los tres. La verdad que vale muchísimo y hay que valorarlo y nada es regalado, todo es con mucho esfuerzo.

RFI: Ese éxito lo has vivido durante algunos tiempos, pero aquí se queda el broche final.

Rocío Sánchez: Sí, por lo pronto este es mi último juego olímpico y agradecida de haber subido un podio una vez más con este equipo.

RFI: ¿Vamos a por otra en Los Ángeles?

Rocío Sánchez: Las chicas seguro, yo las acompañaré desde afuera.

"Veníamos con expectativas muy altas": Cristina Cosentino, arquera de Las Leonas

RFI: Felicidades por esta medalla tan sufrida, pero tan lograda.

Cristina Cosentino: Sí, muchas gracias. Creo que es el esfuerzo de muchos años, de todas las chicas, del cuerpo técnico. Creo que es algo que nos merecíamos. Ir con una medalla, sea el valor que sea. Creo que estamos súper orgullosas del torneo que hicimos, de lo que lo laburamos y súper orgullosa y contenta del resultado.

RFI: Aunque es el trabajo de todas, has tenido tu protagonismo otra vez en la tanda de penales, como pasó en los cuartos. ¿No te esperabas ese protagonismo justo al final?

Cristina Cosentino: Bueno, creo que ya faltando cinco minutos para que termine el partido me fui mentalizando en que tenía que tener confianza de nuevo. Es un poco de no defraudar a las chicas, porque lo que una espera del arquero es que te pueda salvar en esos momentos. Creo que es súper importante, que ellas confíen en mí y yo sentir ese apoyo. Pues faltando 15 segundos casi metemos un gol. Pero bueno, ya preparándonos para los penales mentalmente y nada, muy contenta de poder ayudar al equipo.

RFI: ¿Haber pasado por lo mismo hace unos días te ha dado esa confianza entera para el bronce?

Cristina Cosentino: Creo que le genera más desconfianza al rival de lo que genera confianza a uno. Lo que pasó en el partido anterior ya es historia. Creo que es partido a partido. Hay que demostrar todo lo que venimos entrenando partido a partido. Lo que fue cuartos ya pasó. Obviamente que genera cierta repercusión, quizá o cierta esperanza, pero creo que es tener confianza día a día.

RFI: Lo que toca ahora es festejar esa medalla de bronce, la sexta de las Leonas. Es algo muy laborioso llegar hasta aquí manteniendo ese nivel.

Cristina Cosentino: Sí, ni hablar. Creo que Las Leonas siempre mantienen el nivel, tienen una expectativa muy alta. Nosotros veníamos con expectativas muy altas y hoy se nos dio el bronce. La verdad que muy contentas por eso. Yo creo que la de bronce no es menos que la de oro. También se gana y no cualquiera puede estar acá. Así que súper orgullosa y la verdad que muy feliz de poder representar a mi país.