Decenas de miembros de Hezbolá eliminados, muertos esta semana por Israel con la explosión de bíperes, walkie-talkies y un ataque que mató al menos a dos altos mandos militares del movimiento chií libanés el viernes 20 de septiembre. ¿Sigue teniendo Hezbolá los medios para hacer la guerra a Israel? Entrevista con Joseph Bahout, politólogo de la Universidad Americana de Beirut.

RFI: ¿El alto mando militar de Hezbolá ha sido decapitado, o al menos gravemente golpeado?

Joseph Bahout: Hezbolá lleva algún tiempo recibiendo golpes que, en mi opinión, son muy fuertes y muy perjudiciales para su estructura organizativa. En cuanto a saber exactamente lo que esto significa en términos de vulnerabilidad para el partido, en términos de daños, creo que realmente necesitamos mucha más información.

Pero lo que es seguro hoy es que hay daños físicos, organizativos y probablemente morales. En primer lugar, porque la imagen de fuerza e invulnerabilidad del partido, establecida entre sus bases desde hace tiempo, se ha visto seriamente dañada. Y luego, hoy, estratégicamente, el partido chiita no tiene mucho margen de maniobra para responder a todo esto. No quiere ir a una guerra total, por lo que necesita una respuesta muy contundente que esté a la altura de los golpes que está recibiendo y que corra el riesgo de arrastrarlo a esta guerra total. El primer ministro israelí Netanyahu puede quererla, pero él no la quiere. Y no hacer nada, o hacer algo por debajo del umbral que sería capaz de restablecer su disuasión, sería percibido, en parte por su base y por sus adversarios, como una especie de rendición o incapacidad para responder.

Así que creo que Hezbolá seguirá recibiendo golpes durante un tiempo. De hecho, esta es la estrategia actual de Israel: asestar golpes muy duros que no son los golpes de la guerra clásica, convencional, sino los golpes de la guerra de inteligencia. Podemos esperar ver aún más asesinatos selectivos y la destrucción de los depósitos de armas de Hezbolá, y tal vez incluso sus centros de mando y control.

Así pues, se trata de una guerra de desgaste, pero que está adquiriendo una dimensión muy seria, con el posible deseo, según los cálculos israelíes, de doblegar al partido y empujarlo a aceptar un alto el fuego o una solución negociada en el sur del Líbano, la región situada al norte de Israel, que no beneficia al partido y que probablemente señalará su retirada de la escena regional y libanesa.

Usted ha hablado de una “posible respuesta” de Hezbolá. ¿Tiene aún Hezbolá los medios para tomar represalias?

Creo que sí. Pero, una vez más, realmente hay que estar en el negocio de la inteligencia, para saber exactamente lo que tiene en stock y demás. Lo que es seguro es que su potencia de fuego convencional, es decir, sus famosos misiles de precisión, no se verán afectados. Todavía puede dispararlos, pero eso no significa gran cosa. Lo que importa saber es si el cerebro de Hezbolá, teniendo en cuenta los quince cuadros eliminados el viernes 20 de septiembre, el jefe del Estado Mayor hace dos meses, el asunto de los bíperes, etc., ¿es ahora capaz de entrar en guerra?

Ahora es capaz de disparar contra Israel, a Tel Aviv. Puede causar daños considerables. Pero eso seguirá siendo una bravuconada sin sentido si luego no es capaz de librar una guerra real en ausencia de lo que aún no sabemos, a saber, gran parte de su organización militar y de inteligencia. Sabemos quién ha muerto en Hezbolá, sabemos quién ha sido alcanzado, pero no sabemos quién puede sustituirles, si pueden ser sustituidos o si ya han sido sustituidos.

La otra cuestión es si Hezbolá es ahora capaz de asestar el mismo tipo de golpe. ¿Es capaz hoy de apuntar a rangos equivalentes del ejército israelí, de eliminar a comandantes de los cuerpos militares y de seguridad israelíes, de golpear el sistema de comunicaciones israelí, cibernético o de otro tipo, etc.? Estas son las verdaderas preguntas hoy en día. La cuestión no es militar.

Pero para Hezbolá, ¿se ha, cruzado algunas líneas rojas en los últimos días?

Aparte de los aspectos militares y de seguridad, es decir, las personalidades atacadas, la línea que se ha cruzado, muy difícil de aceptar para el movimiento chiita libanés, es la de un bombardeo en los suburbios del sur. Hezbolá siempre ha dicho que acepta las reglas de enfrentamiento, incluso se pueden intercambiar golpes muy fuertes en el sur o en otros lugares. Pero tocar los suburbios del sur de Beirut, que es el bastión civil de Hezbolá (ahí es donde viven las familias, está en pleno centro de Beirut), es una línea roja para ellos.

El problema es que esta línea roja se alcanzó hace dos meses, cuando Israel eliminó a Fuad Shoqr en una incursión selectiva en el sur de Beirut. Hezbolá respondió, pero su respuesta tardó un mes en desarrollarse y no estuvo a la altura de lo que la mayoría de la gente aceptaba o esperaba.

Hoy, esta línea roja se ha cruzado por segunda vez, e incluso con mayor gravedad. Un edificio entero de ocho plantas ha sido demolido, y otro edificio está prácticamente en el suelo, con treinta muertos anunciados el 21 de septiembre. Además de los quince jefes militares de Hezbolá, probablemente murieron o resultaron heridos quince civiles. Eso, en el léxico tradicional de Hezbolá, era una línea roja absoluta, y conduciría, según lo que solía decir, a un ataque contra Tel Aviv, Haifa, etc. Hoy no sabemos si el partido responderá de este modo.

¿Están preocupados hoy los libaneses?

Sí, Beirut está muy tensa, el país está muy preocupado. En primer lugar, ha estado muy preocupado durante los últimos ocho meses. Vivimos en una especie de situación yo-yo, ¿vamos a entrar en guerra o vamos a seguir con esta especie de guerra falsa con intercambios de golpes en voz baja? Desde la operación de los buscapersonas, ha habido una gran preocupación, y hay casi una sensación de vulnerabilidad en la sociedad, en segmentos que no tienen nada que ver con Hezbolá.

Nos preguntamos si nuestros paneles solares van a explotar, si nuestros teléfonos móviles nos van a jugar una mala pasada, etcétera. Hay una especie de ansiedad generalizada, y también está la cuestión de si Hezbolá, que es un enorme aparato sociológico, además de militar, que vive en sociedad con todos los demás, no va a estar expuesto a los golpes israelíes que afectan a personas que no tienen nada que ver con nada de esto. Además de la angustia, evidentemente, de ver estallar la guerra, la guerra de verdad, es decir, la guerra tipo 2006, la guerra tipo 1982 con una invasión israelí que acabaría con lo que queda de la economía y del sistema social libanés, que está muy dañado desde hace tiempo.