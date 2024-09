En la campaña electoral del candidato republicano Donald Trump han circulado varias “fake news” o noticias falsas, como la denuncia que ha hecho el mismo Trump de que el Partido Demócrata permite y facilta el voto de migrantes ilegales.

“Hablemos de todos esos migrantes ilegales que vienen y que están tratando de hacer votar”, decía el ex presidente Donald Trump durante su único debate con la vicepresidenta Harris. Una idea que volvió a repetir el pasado 15 de septiembre en un mitin electoral y que no es nueva, pues ya lo decía en las pasadas elecciones: “Los demócratas dejan entrar migrantes y los hacen votar por ellos”, algo imposible dicen los expertos, dado el sistema de voto estadounidense.

Sin embargo, la idea ha calado en la opinión pública. Recientes encuestas dicen que un 51% de los votantes están preocupados porque no ciudadanos logren votar en noviembre próximo. “Es imposible”, responde Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de Chrirla, la coalición pro derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. “La ley federal es muy clara en este aspecto, ninguna persona que no es ciudadana estadounidense, que no esté naturalizada y que no haya nacido en este país puede votar en las elecciones federales, incluso en las elecciones estatales, por lo tanto, no hay fundación ninguna en estos alegatos”, agregó Cabrera, quien precisó también que “el argumento que se está utilizando es para dividir a la comunidad, para culpar a los inmigrantes de actos que no están sucediendo y para crear simplemente duda en el pueblo estadounidense”, indicó.

El partido Republicano comparte la visión de Trump y ha impulsado proyectos de ley y políticas a nivel federal para vigilar el rigor electoral. El fantasma de los votos de migrantes ilegales se une a otras declaraciones, como cuando Trump insistió en que los migrantes haitianos roban mascotas en Ohio, para comérselos. Y si esos discursos parecen haber calado en parte del electorado estadounidense, ¿qué pasa con el voto de los migrantes?

Según Cabrera, debido a los cambios económicos de los últimos 10 años, “si ha habido un cambio de perspectiva, especialmente por los jóvenes y algunos hombres latinos hacía el Partido Republicano, porque el partido ofrece opciones diferentes en cuanto a la economía”, señaló, aunque aclaró que “ultimadamente el pueblo en general tiende a defenderse y a votar por aquellos que abogan por sus necesidades”.

Cabe recordar que en 2020 Trump no esperó los resultados oficiales y se declaró ganador acusando fraude. Una teoría en la que persiste pese a los fallos dados por la justicia estadounidense.