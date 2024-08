Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/08/2024 · 05:08 AM

El gobierno británico podría crear tribunales de 24 horas para juzgar a los autores de desmanes y frenar la violencia de los últimos días. Más de una docena de manifestaciones organizadas a raíz de asesinatos con cuchillo a unos niños el lunes 29 de julio se tornaron violentas.

Les aseguro que se arrepentirán de haber participado en este desorden", declaró el primer ministro Starmer en una breve rueda de prensa en Londres, al añadir que su gobierno hará "todo lo necesario para llevar a estos matones ante la justicia".

Keir Starmer hablaba después de que el domingo 4 de agosto se celebraran nuevas concentraciones bajo el lema " Enough is enough" (Basta es basta), en referencia a la llegada al Reino Unido de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha en botes neumáticos. La policía informó de que había realizado casi 150 detenciones desde el sábado, informa AFP.

En Rotherham, cientos de personas se congregaron frente a un hotel que albergaba a solicitantes de asilo y se produjeron enfrentamientos con la policía. Algunos participantes rompieron ventanas, provocaron incendios y lanzaron proyectiles contra la policía, mientras otros gritaban consignas como "¡Afuera!". Algunos consiguieron entrar en el hotel, aunque no estaba claro si había algún solicitante de asilo dentro ese día. La ministra del Interior, Yvette Cooper, calificó la violencia de "absolutamente atroz". "Fue un incendio deliberado de un edificio con gente dentro", dijo.

Cuarto día de violencia

Los disturbios comenzaron después de que tres niñas jóvenes murieran tras ser apuñaladas el lunes 29 de julio en Southport, en el noroeste de Inglaterra, una tragedia que dio lugar a numerosos rumores y desinformación en las redes sociales sobre la religión y el origen del presunto atacante, que resultó ser un joven de galés de origen ruandés.

En Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra, el domingo 4 de agosto, varios centenares de personas se reunieron para rendir homenaje a las tres chicas asesinadas el lunes en un ataque con cuchillo. Pero no tardó en oírse "Queremos que nos devuelvan nuestro país", coreaban los manifestantes, algunos envueltos en banderas inglesas, otros con la cara enmascarada, informa nuestra corresponsal especial en Middlesbrough, Emeline Vin. Se produjeron al menos una docena de detenciones.

Este participante se desvincula de la violencia, pero la ve como un signo de la indignación generalizada: "He visto informes noticiosos: ves bandas de pakistaníes, musulmanes, llámalos como quieras, con cuchillos y machetes, y la policía se queda ahí parada. En cambio, a los blancos se les detiene. Pero no es un caso de nosotros contra ellos: invitamos a todo el mundo a que decida por sí mismo".

Vuelan ladrillos y piedras. Los objetivos son la policía, los coches y las casas. Por el camino, todas las tiendas han corrido sus cortinas. Faiçal y Zaf están indignados por esta explosión de violencia. "Esta es una ciudad muy tranquila y multicultural. La gente suele ser muy tolerante", lamenta Faiçal. "Son oportunistas, siguen el movimiento, son matones, son alcohólicos, sólo quieren causar problemas", lamenta Zaf.

"La extrema derecha está muy fragmentada”

"La extrema derecha extraparlamentaria en Inglaterra está muy fragmentada. No hay ningún grupo que podamos identificar ahora muy claramente. Dentro de estos disturbios, hay varios individuos y ciertos grupos que han surgido de la movilización de la Liga de Defensa Inglesa, que fue el grupo racista antiislámico más activo a principios de los años 2000, sobre todo bajo la influencia de Tommy Robinson", señala Pietro Castelli Gattinara, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, entrevistado por RFI.

El domingo, otro hotel conocido por alojar a solicitantes de asilo fue blanco de la violencia, en Tamworth, cerca de Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Hubo manifestaciones en todo el país, en Aldershot (suroeste), Bolton (norte) y Weymouth (sur), en un ambiente generalmente tenso.

Es el cuarto día de violencia en el Reino Unido desde el asesinato de las tres chicas. Disturbios y enfrentamientos entre policía, manifestantes y, en ocasiones, contramanifestantes antirracistas tuvieron lugar en una docena de ciudades, entre ellas Liverpool (noroeste), Hull (noreste), Belfast (Irlanda del Norte), Leeds (norte), Sunderland (noreste) y Southport el martes, donde una mezquita fue blanco de los ataques.

El sospechoso de los tres asesinatos, un adolescente de 17 años, ha sido acusado y puesto bajo custodia.

El domingo, líderes religiosos de Liverpool representantes de distintas confesiones emitieron una declaración en la que hacían un llamamiento a la unidad. El país no vivía un estallido semejante desde 2011, tras la muerte de un joven mestizo, Mark Duggan, asesinado por la policía en el norte de Londres.