Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/08/2024 · 06:26 AM

El jefe de la diplomacia europea Josep Borrell declaró este jueves que el bloque europeo no reconoce "la legitimidad democrática" de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro. La Unión Europea afirma que no hay verificación posible de resultados, ni de las actas que el Consejo Nacional Electoral nunca presentó. La fiscalía venezolana advirtió que emitirá una orden de detención si el candidato opositor Edmundo González no acata nueva citación.

Los países de la Unión Europea han constado que díficilmente el gobierno venezolano vaya a presentar las actas tras las elecciones del pasado 28 de julio y ante la evidencia los cancilleres europeos han decidido que no se reconocerá a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Maduro "seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados", dijo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

Pero tampoco se reconoce como ganadores de las elecciones a la oposición, porque no ha habido consenso entre los países.

Los ministros creen que ahora es momento de apoyar el diálogo y también de cooperar con países de la región que puedan ejercer algún tipo de influencia, como Brasil y Colombia.

Los ministros han discutido la situación en Venezuela. Han escuchado además por videoconferencia al líder opositor, Edmundo González, rival de Maduro en la contienda electoral.

Edmundo González amenazado de cárcel

A pesar de que se ha barajado la idea, se ha decidido que, por el momento, no habrá sanciones contra altos cargos. Ya tienen prohibido entrar en territorio europeo líderes como los ministros Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello y más de una cincuentena de personas, y se prefiere optar por el diálogo interno.

La Unión Europea decide así actuar de forma distinta a hace cinco años, en que sí se reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Un plan que, al final, no obtuvo ningún resultado para mejorar la situación en el país.

En tanto, la fiscalía venezolana citó por tercera vez a Edmundo González y advirtió este jueves que un desacato implicará una orden de captura contra el opositor.

La líder de la oposición María Corina Machado respondió ante la prensa española que "obviamente no va a ir".