La panadería de 'Emily en París', afectada por los comentarios negativos de los turistas

Gracias a la serie Emily en París, una panadería del distrito 5 de la capital francesa está teniendo un gran éxito, sobre todo entre una clientela turística. La otra cara de la moneda son los comentarios negativos de clientes decepcionados que esperaban algo fuera de lo común. Desde el éxito arrollador de la serie de Netflix Emily en París, la panadería del distrito 5 de París donde la protagonista principal, interpretada por la actriz Lily Collins, compra sus pains au chocolat, ha visto aumentar sus ventas de manera exponencial gracias a una nueva clientela.“El peor croissant”Sin embargo, esta panadería de barrio, situada en la Calle des Fossés Saint-Jacques, se enfrenta desde hace un tiempo a una ola de comentarios negativos en internet. En busca de una experiencia única, muchos turistas han llegado con la idea de comer algo excepcional.“Muy decepcionado”, “el peor croissant que he probado en París”, “hay mucha gente”, “no son amables”, “no vale la pena”… Estas críticas, a veces virulentas, afectan profundamente al gerente de la panadería moderna, según explica su hija Inès en un vídeo publicado en TikTok.“Mi padre está profundamente triste por la situación (...) Empieza a sentirse muy, muy mal por ello, hasta el punto de que me llama todas las noches”, lamenta la joven, estudiante en París. En los últimos segundos del video, Inès pide a la gente que deje de publicar mensajes negativos: “Les juro que a mi padre se le llenarán los ojos de lágrimas si sigue viendo comentarios como este. Lo matará”, dice.“Nos da mucha pena”Entrevistado por BFMTV, el gerente, el dueño Thierry Rabineau respondió a los decepcionados: “Nos da mucha pena. Debido a la serie, la gente tiene expectativas inadecuadas. Piensan que nuestros productos serán increíbles. Seguimos siendo una panadería clásica de barrio, nunca hemos pretendido ser otra cosa”, explicó al canal de noticias.A pesar de todos estos comentarios negativos, los clientes conquistados por los productos que ofrece la panadería siguen siendo mayoría: actualmente, el negocio tiene una puntuación de 4,5 sobre 5 en su página de Google.En BFMTV, Rabineau aseguró no arrepentirse “de haber dicho sí al alquiler del local” para la serie. El directivo reconoce que el éxito internacional de Emily en París ha tenido para ellos el efecto de un tsunami. Hoy en día, los turistas representan “hasta el 40% de la clientela de la panadería durante la semana”. Tanto es así que los equipos se han reforzado: 10 empleados y dos aprendices trabajan ahora en la panadería.El rodaje de la cuarta temporada de Emily en París comenzará dentro de unos meses y los panaderos serán sustituidos por el equipo de producción de Netflix. Por cada día de rodaje, el panadero recibirá una remuneración diaria, equivalente a la facturación de una jornada de trabajo. Por el momento, la plataforma de streaming no ha comunicado la fecha de estreno.