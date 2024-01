Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/01/2024 · 05:07 AM

En un momento en que Ucrania insta a sus aliados occidentales a que le proporcionen armas, municiones y apoyo financiero tras el bloqueo presupuestario estadounidense, los anuncios de la OTAN son un mensaje de apoyo a Ucrania claramente dirigido al Kremlin. Una lógica de la disuasión que recuerda a la Guerra Fría.

Con el corresponsal de RFI en Bruselas, Pierre Benazet

La OTAN indicó este 18 de enero que alrededor de 90.000 soldados de sus Estados miembros y Suecia participarán en el mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica en Europa "en décadas". Un ejercicio denominado "Steadfast Defender 2024″ ("Defensor firme 2024″), que comenzará la próxima semana y se prolongará hasta mayo.

"Unidad, fortaleza y resolución"

"La alianza demostrará su capacidad de reforzar el área euroatlántica mediante el movimiento transatlántico de fuerzas desde Norteamérica. Este refuerzo tendrá lugar durante un escenario simulado de conflicto emergente" frente a un adversario, expuso en una rueda de prensa el comandante supremo de la Alianza para Europa (SACEUR), general Christopher G. Cavoli.

El ejercicio será "una clara demostración de nuestra unidad, fortaleza y resolución para protegernos los unos a los otros, para proteger nuestros valores y el orden internacional basado en normas", agregó.

Con 90.000 hombres, estas maniobras constituyen un récord en cuanto al número de soldados desplegados, según el jefe del Estado Mayor de la OTAN. Durarán varios meses y participarán 1.100 vehículos de combate, 80 aviones y 50 buques. Desde 1988, en plena Guerra Fría, no se realizaba un ejercicio aliado de tal envergadura.

"Un enemigo de tamaño comparable"

De hecho, se trata precisamente de eso, aunque no se mencione expresamente a Rusia por su nombre, ya que el ejercicio "Steadfast Defender 2024″ implicará a todo el continente, con soldados estadounidenses y canadienses enviados también para enfrentarse a "un enemigo de tamaño comparable".

Los países miembros de la OTAN han querido que la Alianza no esté en primera línea ante la invasión rusa de Ucrania, para no ceder a la retórica de confrontación del Kremlin. En este sentido, es Estados Unidos quien preside el grupo de Ramstein sobre armamento y es Francia quien lanzó este jueves la coalición de artillería. No obstante, la OTAN quiere demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de hacer frente a una ofensiva a gran escala.