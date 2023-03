La ONU acusa a las fuerzas ucranianas y rusas de decenas de ejecuciones sumarias

La ONU acusó este viernes a las fuerzas ucranianas y rusas de haber cometido decenas de ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. A principios de marzo, un video que mostraba la presunta ejecución de un prisionero de guerra ucraniano por soldados rusos sacudió a Ucrania. "Estamos profundamente preocupados por la ejecución sumaria de 25 prisioneros de guerra y personas fuera de combate rusos", así como por la de "15 prisioneros de guerra ucranianos", dijo Matilda Bogner, jefa de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania. Según Bogner, las ejecuciones de rusos por las fuerzas armadas ucranianas se cometieron "a menudo inmediatamente después de la captura en el campo de batalla".La ONU está al tanto de cinco investigaciones de Kiev sobre 22 víctimas, pero "no tenemos conocimiento de que se haya enjuiciado a los autores", dijo la funcionaria de la ONU. Las 15 ejecuciones documentadas de presos de guerra ucranianos también se llevaron a cabo "poco después de su captura" y once fueron perpetradas por la milicia paramilitar rusa Wagner, agregó.Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Kiev y Moscú se acusan mutuamente de maltratar a los prisioneros.La Misión de Vigilancia afirmó en un informe que miembros de las fuerzas armadas ucranianas amenazaron de muerte o de violencias sexuales a prisioneros de guerra rusos y realizaron simulacros de ejecuciones, en varios casos como forma de "represalias"."Algunas veces los oficiales golpearon a los prisioneros de guerra diciéndoles: 'Esto es por Bucha'", señaló la misión, refiriéndose a una ciudad cerca de Kiev donde las fuerzas rusas fueron acusadas de cometer atrocidades."Antes del interrogatorio, me mostraron un mango de hacha cubierto de sangre como advertencia", declaró un prisionero de guerra ruso citado en el informe, que dice haber sido torturado con descargas eléctricas.El informe denuncia también maltratos infligidos a prisioneros de guerra ucranianos, como tortura, denegación de atención médica -que a veces provocó la muerte-, violencias sexuales y privación de agua y alimentos.Los prisioneros de guerra ucranianos declararon haber sido torturados y maltratados para obtener información o como castigo. Describieron golpes con palas, apuñalamientos, descargas eléctricas y estrangulamientos.En noviembre, el Kremlin se indignó por dos videos que mostraban la presunta ejecución de una decena de militares rusos que acababan de rendirse a las fuerzas ucranianas.El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, dijo el viernes en Telegram que estaba "sorprendido" por las acusaciones contra las tropas ucranianas y afirmó que no había sido informado con anticipación.Con AFP