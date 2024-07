Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/07/2024

Carla Bruni no ha escapado a los problemas judiciales de su marido, el ex presidente Nicolás Sarkozy. La ex primera dama francesa fue imputada este martes en el marco de una investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña de su marido, Nicolas Sarkozy, en 2007, con dinero de Libia. Bruni está investigada por supuesta manipulación de testigo (Ziad Takieddine) y también está acusada de participar en una asociación de malhechores con el fin de cometer fraude judicial en banda organizada. La esposa del expresidente fue "puesta bajo control judicial con la prohibición de ponerse en contacto con ninguno de los protagonistas del proceso, excepto Nicolas Sarkozy", han señalado fuentes del caso.

Los jueces sospechan que Bruni tuvo un papel clave en la llamada Operación salvar a Sarko. Se trataba de lograr que un testigo clave contra Sarkozy exonerase al expresidente de haber recibido dinero libio en la campaña que en 2007 le llevó al poder.

La ex primera dama, según la Justicia, ejerció de intermediaria entre su marido y la relaciones públicas Mimi Marchand por medio una línea telefónica oculta. Marchand, jefa de una agencia de fotos especializada en suministrar imágenes a la prensa del corazón, afronta la acusación de haber sobornado, o intentado sobornar, al franco-libanés Ziad Takieddine para que retirase sus graves acusaciones contra Sarkozy. Una investigación mostró que Bruni borró todos los mensajes intercambiados con Michele Marchand,

Dentro de este caso abierto desde 2021, Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, fue imputado en octubre de 2023 por posible manipulación de testigos y asociación de malhechores con el fin de cometer fraude judicial en banda organizada, como parte de la letanía de causas legales que acumula.Sus abogados presentaron en abril una petición para anular este proceso.

La indagatoria busca esclarecer por qué un testigo clave del caso, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, afirmó haber entregado maletines con millones de euros procedentes del dictador libio Muamar el Gadafi al jefe del equipo de Sarkozy y luego se retractó.

Los investigadores sospechan que personas del entorno de Sarkozy pudieron haber operado para que Takieddine cambiara su versión.

Una investigación mostró que Bruni borró todos los mensajes intercambiados con Michele Marchand, considerada la reina de los paparazzi en Francia, el día en que esta última fue acusada de manipulación de testigos en junio de 2021.

Sarkozy será juzgado a inicios de 2025 por haber recibido supuestamente fondos de Libia en su campaña por cargos de "encubrimiento de malversación de fondos" y "financiación ilegal de una campaña electoral", acusaciones que el exmandatario de derecha niega.

(Con AFP)