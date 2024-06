Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro buques rusos de última generación, incluido un submarino nuclear, llegarían a Cuba en las próximas horas. Según advirtieron la semana pasada las autoridades cubanas, la isla recibirá la flota en nombre de las “relaciones históricamente amistosas” entre Moscú y La Habana. Ante el reiterado apoyo de Occidente a Ucrania, Rusia quiere demostrar que es capaz de desplegar su arsenal, incluso al lado de Estados Unidos.

Se espera que la marina rusa permanezca en el Caribe unos ocho días. No es oficial, pero se trata de maniobras militares conjuntas. Simulaciones coordinadas de combate naval y aéreo entre Cuba y Rusia cerca de Estados Unidos. La última vez que esto ocurrió fue hace cinco años.

Para el investigador Rafael Pedemonte, de la Universidad de Poitiers, Francia, Vladimir Putin quiere demostrar que Occidente no le impresiona. Además cuenta con la ayuda del ex presidente Raúl Castro, de 93 años.

"Raúl Castro mantiene relaciones militares con Rusia desde 1920. Creo que sigue siendo leal a la Unión Soviética, y después a Rusia. En mi opinión, es siempre a este nivel donde se toman las decisiones más importantes", explica el investigador.

No obstante, Cuba está tomando precauciones. Según La Habana, el despliegue no viola el derecho internacional ni amenaza el orden regional, ya que ninguno de los buques rusos está equipado con armas nucleares. El mismo análisis se aplica en Washington, donde Estados Unidos dice no estar ni preocupado ni sorprendido, pero seguirá todos los movimientos de cerca.