[VIDEO] Los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reunirán este jueves 6 de junio en las playas del noroeste de Francia para conmemorar los 80 años del Desembarco de Normandía, la gran operación militar que marcó el inicio de la liberación de Europa de la Alemania nazi. El presidente Putin no fue invitado y los actos servirán para expresar el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, con la presencia de Volodimir Zelensky.

El 6 de junio de 1944, el "Día D", una fuerza de 156.000 soldados y 20.000 vehículos alcanzaron las playas de Normandía, donde los nazis, que a las órdenes de Adolf Hitler ocuparon Europa oocidental, no los esperaban.

Esta titánica operación contribuyó decisivamente al fin de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo en 1945, con la Alemania nazi, atrapada entre dos frentes, el Atlántico, en el oeste, y la Unión Soviética, en el este.

Más de 4.000 personas, entre ellas 200 veteranos, están invitadas a las ceremonias que homenajearán entre miércoles y viernes a los libertadores, pero también a los resistentes e incluso a las víctimas civiles de los bombardeos aliados.

Pero dos años después del inicio de su ofensiva en Ucrania, Rusia será la gran ausente de las conmemoraciones, a las que siempre había asistido por el alto precio que pagó la URSS en la victoria final (27 millones de muertos civiles y militares).

La imagen estará cargada de simbolismo. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañará a los dirigentes aliados, como el estadounidense Joe Biden, y al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, en la playa normanda conocida como Omaha.

No sólo el presidente ruso, Vladimir Putin, fue declarado persona non grata, sino que Francia dio marcha atrás también a su idea inicial de invitar a un representante ruso a las ceremonias. "No habrá delegación rusa. No se dan las condiciones, debido a la guerra de agresión que Rusia libra contra Ucrania y que se ha intensificado aún más en las últimas semanas", indicó la presidencia francesa.

Con motivo del 70º aniversario del Desembarco, en 2014, Putin sí fue invitado, pese a que Rusia se anexionó tres meses antes la entonces península ucraniana de Crimea, y también su entonces par ucraniano Petro Poroshenko.

La presencia de ambos condujo al inicio de las discusiones del "Cuarteto de Normandía", con la mediación de Francia y Alemania, para tratar de resolver el conflicto separatista prorruso en el este de Ucrania.

"Paz y seguridad"

Pero la diplomacia acabó dando paso a la guerra. Vladimir Putin, siempre dispuesto a invocar la "Gran Guerra Patriótica" soviética, afirma ahora que quiere "desnazificar Ucrania", comparando la Ucrania de Zelenski con la Alemania de Hitler.

Leer también’La guerra no es para jugar', dice el último superviviente latinoamericano del Desembarco

"Lo más importante para nosotros serán las conmemoraciones del próximo año [del 80º aniversario] de la Victoria en la Gran Guerra Patriótica", respondió el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

En las playas normandas, los occidentales aparecerán más unidos que nunca contra Rusia, tras romperse un nuevo tabú: Estados Unidos y Alemania autorizan ahora a Kiev a usar los misiles que le suministran para atacar, con condiciones, objetivos en Rusia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que allanó el camino en enero y sorprendió a sus aliados al no descartar el envío de soldados a Ucrania al considerar que Europa "puede morir", también prometió nuevos anuncios con motivo de la visita de Zelenski.

La guerra en Ucrania "es un período que nos obliga a preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad y por defender nuestros valores", escribió Macron en un mensaje con motivo de la conmemoración.