La Fiscalía de Guatemala allanó este 25 de abril las oficinas de la ONG internacional Save the Children como parte de una investigación por supuestos abusos contra menores migrantes, en la que según las autoridades también participan fiscales de Texas (Estados Unidos).

El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Washington por considerarlo "corrupto" y antidemocrático", anunció el allanamiento contra una oenegé internacional -que no identificó- en "seguimiento a una investigación de carácter transnacional".

Es una operación "de gran trascendencia, ya que abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca", dijo Curruchiche en un video en la cuenta del Ministerio Púbico (Fiscalía) en la red social X.

Save the Children, con sede central en el Reino Unido, confirmó a la AFP el allanamiento a sus instalaciones en el sur de Ciudad de Guatemala y dijo en un comunicado que no se les comunicó "ninguna acusación específica".

"Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas" por parte de la Fiscalía, dijo en un comunicado. "No hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida", agregó.

Al final de la tarde, funcionarios con uniformes de la Fiscalía salieron con cajas llenas de documentos decomisados, observaron periodistas de la AFP.

La operación ocurre 12 días después de que circuló en medios de prensa una información según la cual la Fiscalía de Guatemala pidió a la de Texas datos para investigar un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a onegés como Save The Children.

"Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala", aseveró la oenegé en su comunicado.

Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, aseguró que la operación la motivó una denuncia -cuyo origen no reveló- y confirmó que se pidió "apoyo" a la Fiscalía de Texas "para abordar de manera integral esta investigación".

Aliado de la controvertida fiscal general Consuelo Porras, Curruchiche no precisó el tipo de abusos contra menores de los que señala a Save the Children y otras oenegés.

"Tráfico de niños" migrantes

El diario guatemalteco Prensa Libre aseguró la semana pasada que el secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda, envió una carta al fiscal general de Texas el 12 de abril en el que involucró a varias oenegés en el "tráfico de niños".

"Entre las organizaciones no gubernamentales que están operando en Guatemala y en el estado de Texas que podrían estar participando en operación de tráfico de niños, preocupa el involucramiento de "Save the Children", "Changing the Way We care", Fondo Mundial para la Infancia", entre otras, afirmó Pineda en esa misiva según Prensa Libre.

Las oenegés están implicadas "en el abuso de niños guatemaltecos cuando están lejos de sus padres y no tienen a alguien que les proteja", insistió, según la prensa local, Pineda, brazo derecho de Porras, sancionada también por Estados Unidos pos actos "corrupción" y "antidemocrática".

"Nos atenemos a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera", dijo Save The Children en su nota de prensa.

"Seguimos dedicados a proporcionar ayuda en contextos humanitarias y de desarrollo a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en Guatemala", agregó la oenegé, que trabaja en el país centroamericano desde el devastador terremoto de 1976 y se instaló de forma permanente en 1983.

La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a más de 2,7 millones de migrantes en situación irregular en la frontera con México desde enero de 2023, de los cuales más de 285.000 eran guatemaltecos, según datos oficiales.

Muchos de los migrantes viajan con niños y algunos de los menores incluso van solos en la peligros ruta hacia Estados Unidos, donde son víctimas de traficantes de personas, narcotraficantes y policías corruptos.