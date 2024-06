Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras su victoria por un amplio margen en las elecciones europeas y la disolución de la Asamblea Nacional francesa, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional ha multiplicado sus llamados al conservador Los Republicanos para hacer frente común, mientras intenta unirse con otros partidos de extrema derecha.

Con AFP y prensa local

El bando de Marine Le Pen, reforzado por su nueva condición de favorito tras su triunfo en las elecciones europeas, impulsa su ventaja para construir una alianza en torno al presidente de Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, designado como primer ministro en caso de victoria de la extrema derecha en las legislativas.

“Tendiendo la mano”

De hecho, este martes, Bardella afirmó que “en los candidatos que (su) movimiento político va a apoyar” en las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio “también habrá gente de Los Republicanos” (LR, derecha conservadora).

“Pido a Los Republicanos que dejen de ser la muleta política de Emmanuel Macron”, dijo en la radio RTL, asegurando que estaba “tendiendo la mano” a los miembros de LR, al tiempo que advertía de que “no habrá acuerdo político de partidos”.

La víspera, Marine Le Pen había asegurado que RN es “por supuesto capaz” de no presentar un candidato frente a los candidatos de LR con los que se ha llegado a un acuerdo, con el fin de “unir a la gente”.

Confusión en la derecha conservadora…

Preguntado en franceinfo por esta mano tendida, el presidente de LR de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, aseguró que “no apoyaría a un candidato de derechas que fuera apoyado por RN”. "Si algunas personas quieren ir con RN, que lo digan ahora", agregó Bertrand. “¡El ADN de la derecha republicana nunca son los extremos, nunca el Frente Nacional, nunca Marine Le Pen!”, machacó.

“Le debemos la verdad a nuestros votantes”, subrayó Bertrand, exigiendo una “aclaración” a la dirección del partido, en la figura de su presidente Éric Ciotti. Ciotti, quien ha rechazado una alianza con el oficialismo, podría estar pensando en unirse localmente con RN, una información aún no confirmada.

… y en la extrema derecha

También se están llevando a cabo importantes maniobras entre RN y Marion Maréchal, cabeza de lista del partido ¡Reconquista! de Éric Zemmour recientemente elegida en Bruselas, además de ser la sobrina de Marine Le Pen con la que se ha distanciado.

Maréchal se reunió el lunes con su tía y Jordan Bardella en la sede de Agrupación Nacional. Al término del encuentro, expresó su "ardiente deseo" de un acuerdo con RN de cara a las elecciones legislativas.

“Por el momento, las modalidades de una unión aún no me han sido comunicadas. (…) Recibiré a Marion en un rato para saber lo que realmente intenta obtener. El tiempo se acaba para Francia y para la victoria que espero y que siempre he buscado”, tuiteó Zemmour esta mañana.