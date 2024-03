Your browser doesn’t support HTML5 audio

La escritora mexicana Beatriz Rivas presenta este martes en el Instituto cultural de México de París su novela ‘Voces en la sombra’ en la que aborda las relaciones extraconyugales de Victor Hugo y François Mitterrand.

Pero antes ha estado con Jordi Batallé en El invitado de RFI.

Beatriz Rivas nació en Ciudad de México, en 1965. Narradora, escritora, periodista y académica mexicana, cursó la maestría en Letras Modernas y un diplomado en Literatura Mexicana del siglo XIX. A partir de enero de 2023 es alumna de la Maestría en Historia del Pensamiento, en la Universidad Panamericana.

Ha publicado varias novelas, casi todas bajo el sello Alfaguara: La hora sin diosas (2003), Viento amargo (2006), Todas mis vidas posibles (2009), Dios se fue de viaje (2014), Jamás, nadie (2017) y Lo que no he dicho (2020). A cuatro manos, junto con Federico Traeger: Amores adúlteros (2010), Amores adúlteros… el final (2011), Lo que no mata, enamora (2012) y Amores adúlteros… la historia completa. Junto con Ethel Krauze: Doble intención (2019) y, a seis manos, al lado de Armando Vega-Gil y Eileeen Truax: Fecha de caducidad (2015). En octubre de 2023 salió su más reciente novela: Voces en la sombra.

Parte de sus cuentos se encuentra en las antologías Las mujeres de la torre, Océano, 1996; Veneno que fascina, Morgana, 1997; Sucedió en un barrio, Morgana, 2000; y Las revoltosas, Selector, 2010. Participó en el libro colectivo Descifrando México: ensayos desde la perspectiva de mujeres expertas, con el capítulo sobre cultura, titulado "La cultura puede -debe- salvarnos". Escribió el prólogo del libro Hannah Arendt: Cultura y Política, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el de la Sexta Antología de Escritoras Mexicanas (2023). Además de haber hecho la biografía del cineasta mexicano Michel Franco, dentro de la colección Historias de Grandeza, publicada por El Equilibrista (2016).

Como conferencista, ha participado en varias universidades, instituciones educativas y centros culturales de la Ciudad de México y de otros estados, así como en diferentes ferias de libros y congresos; por ejemplo, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) y Mercedes Benz, entre otras empresas y organizaciones. Sus principales conferencias son "La magia de la ficción" (De qué o para qué sirve leer novelas), "Historias de mujeres para mujeres" (grandes mujeres: grandes enseñanzas) y "Letras que curan".

Hace más de quince años fundó su Taller de Creación Literaria, del que han salido varios autores que han logrado publicar sus propias novelas; algunas, incluso, han sido premiadas. Por ejemplo, la de Ximena Santaolalla, ganadora del Premio Mauricio Achar (2021): A veces despierto temblando. Además de sus talleres semanales, con frecuencia imparte talleres intensivos sobre creación literaria, lectura, autobiografía y análisis de textos, entre otros temas.

Desde 2023 pertenece al IWF (International Women´s Forum) y al colectivo de periodistas Ojos de Perro contra la impunidad.