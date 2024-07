Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/07/2024 · 10:47 AM

Pauline Ferrand-Prévot dio a Francia su primer oro en individual en los Juegos Olímpicos de París 2024 al conquistar este domingo la carrera de campo a través de ciclismo de montaña, en la colina de Elancourt, a las afueras de la capital.

Ferrand-Prévot, de 32 años, se ganó con autoridad subir a lo más alto del podio, escoltada por la estadounidense Haley Batten y la sueca Jenny Rissveds. Este triunfo supone la primera medalla de oro para la delegación francesa en categoría individual.

Al término de los 30,8 kilómetros de recorrido en siete vueltas por la colina de Elancourt, el punto a mayor altitud de la región de París con sus 231 metros sobre el nivel del mar, la corredora de 32 años superó en meta en 2 minutos 57 segundos a Batten, y en 3 minutos 2 segundos a Rissveds.

Campeona del mundo

Cinco veces campeona del mundo en cross-country (campo a través), Ferrand-Prévot no había subido nunca a un podio olímpico en sus tres participaciones anteriores.

"Me cuesta creerlo, he trabajado tanto para este día, hoy estaba como un robot. Estoy supercontenta, pero no sé qué decir, es enorme", celebró la ganadora, que diez años atrás se había proclamado campeona del mundo de ciclismo en ruta en Ponferrada, en España.

La representación latinoamericana en la prueba femenina realizó un papel discreto, con el puesto 28 para la brasileña Raiza Goulão y el 33 para la mexicana Erika Monserrath Rodríguez, de las 34 corredoras que cruzaron la línea de meta.

La prueba masculina tendrá lugar el lunes en el mismo emplazamiento, que en este soleado domingo presentó un ambiente festivo con cerca de 15.000 aficionados apostados por la ladera de la colina.

Con AFP