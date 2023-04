La campaña anti-VPN en Rusia está en pleno apogeo

Desde hace un año, Instagram, Facebook y los medios de comunicación independientes en el exilio están prohibidos en Rusia y sólo se puede acceder a ellos a través de VPN. Desde principios de 2023, la lucha contra estas herramientas para cruzar el telón de acero de la información se ha intensificado. En cuanto una VPN se generaliza, queda inutilizada. Y desde hace un mes se ha lanzado una campaña para mostrar a los rusos que estas herramientas son peligrosas. Con la corresponsal de RFI en Moscú, Anissa El JabriSe trata de pequeños vídeos que han empezado a aparecer en redes sociales 100% rusas como VKontakte, la alternativa a Facebook. Muestran escenas de la vida cotidiana: en un restaurante, por ejemplo, o en el supermercado. En una de ellas, una clienta se dirige a la caja con sus compras y charla con la cajera, justo antes de pagar."¿Quiere bebidas energéticas?", le pregunta la cajera. "Sí, dos. ¿Tengo que enseñarle el pasaporte? No hace falta, lo sé todo. Su nombre es Maria Alexandrovna Stepanova. Nació el 2 de febrero de 2002 en Moscú, vive en el número 89 del número 2 del bulevar Lenin", continúa la cajera, para sorpresa de la clienta.En el supermercado o en el restaurante, cada uno de estos vídeos termina con un mensaje: "¿Sus datos personales se han hecho públicos? Tu VPN no garantiza tu seguridad", o "Hay un precio que pagar por la seguridad de tus datos. A veces demasiado alto. Hazte esta pregunta cuando veas contenidos en redes sociales prohibidos", o "Cuidado con instalar VPN gratuitas, pueden recopilar datos sobre ti y venderlos a terceros".Oficialmente, esta campaña no procede del Estado, sino de una organización que "reúne a usuarios activos de Internet en Rusia". Como se indica en su web oficial, se trata de una empresa que también recibe "apoyo financiero del Ministerio de Desarrollo Digital".