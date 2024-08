Your browser doesn’t support HTML5 audio

07/08/2024 · 05:26 AM

En Estados Unidos, Kamala Harris y su candidato a vicepresidente estuvieron el martes 6 de agosto en un acto público en Pensilvania 2024, un estado clave para las elecciones presidenciales de noviembre. Se trataba del primer evento de campaña del dúo demócrata, pocas horas después de que la vicepresidenta, aspirante a la Casa Blanca, anunciara que había elegido a Tim Walz como compañero. Este encuentro fue una oportunidad para presentarlo al público en general.

Tim Walz fue presentado oficialmente por Kamala Harris entre aplausos y ante una sala abarrotada en Filadelfia el 6 de agosto de 2024. Ambos trataron de aprovechar el entusiasmo y el nuevo impulso generado por la candidatura de Kamala Harris. En su primera aparición pública, la vicepresidenta dedicó gran parte de su discurso a la vida y la carrera de su compañero político, cuyo perfil de "hombre corriente" destacó especialmente, informa nuestra corresponsal en Nueva York, Loubna Anaki. “Es un marido, un padre. Para sus antiguos alumnos de escuela secundaria, es el Sr. Walz. Es un patriota, un chico de las Grandes Llanuras de Nebraska que creció en una granja", dijo Kamala Harris.

Para el bando demócrata, la velada fue un éxito de asistencia, una señal de que el entusiasmo observado desde el inicio de la campaña de Kamala Harris no decae. Y pretenden aprovechar esta ola, en particular para dar a conocer al compañero de fórmula de la candidata demócrata. Como bien sabe Kamala Harris, Tim Walz sigue siendo un desconocido para el 70% de los ciudadanos estadounidenses, que afirman no haber oído hablar nunca de él.

En una reunión, Tim Walz les dio una idea de su personalidad: un hombre simpático, de sonrisa cálida, que habla claro, con sentido del humor y una réplica eficaz. A sus sesenta años, Walz sigue mostrándose muy cómodo con un lenguaje directo. De hecho, desde su primer encuentro, lanzó una serie de improperios contra Donald Trump y J.D. Vance, a los que calificó una vez más de "gente rara". "Quieren controlar a las mujeres y limitar el acceso al aborto", dijo Tim Walz, antes de añadir: "De donde yo vengo, les diríamos que se metieran en sus asuntos".

"Donald Trump no lucha por ti ni por tu familia. Él nunca tuvo que sentarse, como yo, en la mesa de la cocina preguntándose cómo pagar las facturas. Se sentó en su club de Mar-a-Lago, preguntándose cómo bajar los impuestos a sus amigos ricos. Tengo que decírtelo, esta gente da miedo y sí, son súper raros", acusó también.

Un compañero de fórmula complementario

Tim Walz y Kamala Harris recibieron una gran ovación. Les quedan tres meses para convencer a los votantes. Después de Pensilvania, Kamala Harris y Tim Walz recorrerán ahora otros seis estados clave, empezando por Wisconsin el miércoles 7 de agosto, estados en los que el perfil de la compañera de fórmula demócrata debería ayudar a atraer a los votantes rurales blancos.

Con la designación de Tim Walz, la candidata a la Casa Blanca ha elegido a un compañero de fórmula que la complementará y compensará sus debilidades. "Kamala Harris es una californiana urbana muy de izquierda. El viene de un entorno rural, fue profesor, cuelga vídeos en X para explicar cómo arreglar su cortacésped, pero al mismo tiempo tiene un proyecto político bastante de izquierdas, lo que puede tranquilizar al ala izquierda del partido para esta campaña. Está reequilibrando el equipo", afirma Fanny Lauby, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Montclair (Nueva Jersey).

Después de que Joe Biden retirara su candidatura el 21 de julio, Kamala Harris tuvo poco tiempo para hacer su elección, un proceso de selección que suele durar meses. La lista de posibles compañeros de fórmula incluía a varios hombres blancos, entre los que destacaban Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, y Mark Kelly, ex astronauta convertido en senador por Arizona.

Tim Walz, la opción menos arriesgada para Kamala Harris

La nominación de Tim Walz era la menos arriesgada, según Fanny Lauby, ya que los otros candidatos tenían posturas más divisivas en varios temas: "Tim Walz no ofende al equipo demócrata y es capaz de tranquilizar a los centristas, tanto demócratas como republicanos, que están cansados de los argumentos identitarios esgrimidos por Donald Trump".

Tim Walz es gobernador de Minnesota desde 2019, en la región de los Grandes Lagos, un estado demócrata donde los votantes rurales votaron mayoritariamente a Donald Trump. "Como gobernador, entrenador, profesor y veterano, Tim Walz ha defendido a las familias trabajadoras como la suya", dijo Kamala Harris.

Considerado más bien moderado, el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos también ha tomado medidas calificadas de progresistas, como la legalización del uso recreativo de la marihuana y la introducción de comidas gratuitas en los comedores escolares. Es miembro del Partido Demócrata-Campesino-Laborista. Los demócratas alaban su trayectoria en la protección del derecho al aborto.

Tras la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2022, que anuló la protección constitucional del aborto, se comprometió a hacer de su estado un santuario para las mujeres que deseen abortar. En marzo de 2024, participó en el primer viaje de un vicepresidente a una clínica que practicaba abortos, Kamala Harris.

El bando de Trump tacha a Walz de peligroso izquierdista

Aunque la elección de Kamala Harris por Tim Walz ha sido bien recibida en el bando demócrata, en el republicano ha provocado numerosas críticas. El equipo de campaña de Donald Trump ya ha descrito a Tim Walz como un "peligroso extremista de izquierda", y sus partidarios están lanzando los primeros dardos. El ex presidente Donald Trump habló del "peor futuro vicepresidente de la historia" y advirtió que, si Tim Walz llegaba a la Casa Blanca, "desataría el infierno en la tierra".

Estos ataques también fueron repetidos por el compañero de fórmula de Donald Trump. J.D. Vance también estuvo en Filadelfia, al igual que Kamala Harris y Tim Walz. "El historial de Tim Walz como gobernador es una broma", declaró J.D. Vance.

Un año después de convertirse en gobernador de Minnesota, Tim Walz tuvo que hacer frente a dos crisis: la pandemia de Covid-19 y la muerte del afroamericano George Floyd, asesinado por un policía blanco. Minneapolis, la ciudad más grande del estado, ardió en llamas. Fue el punto de partida de un enorme movimiento de manifestaciones antirracistas que sacudió Estados Unidos durante muchos meses. "Fue un extremista radical de izquierdas quien dejó arder Minneapolis en 2020″, el compañero de fórmula de Donald Trump, refiriéndose a las manifestaciones.

Nada más hacerse pública la decisión de Kamala Harris, las imágenes de los disturbios de 2020 reaparecieron en las redes sociales. Este episodio podría ser explotado por el campo de Donald Trump, que acusa al gobernador de ser demasiado laxista en su gestión de la delincuencia: "Encaja con la imagen que a los republicanos les gusta dar de los demócratas, es decir, un partido débil que no sabe cómo responder a la violencia y en particular a la violencia urbana", señala Fanny Lauby, recordando que en su momento Tim Walz había dudado en enviar a la Guardia Nacional contra los manifestantes.

Teniendo en cuenta todo esto, podemos imaginar que la estrategia del bando republicano será atacar a Tim Walz por sus posiciones progresistas, al igual que están haciendo con Kamala Harris.