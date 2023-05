Jugadores de equipos de la Ligue 1 se niegan a lucir colores arcoíris contra homofobia

Varios jugadores del Toulouse, el Nantes y el Guingamp se han negado a jugar con una camiseta arco iris en el fin de semana de la lucha contra la homofobia en el fútbol, reavivando la polémica suscitada el año pasado por Idrissa Gana Gueye. Los futbolistas Zakaria Aboukhlal (Toulouse) y Mostafa Mohamed (Nantes) no figuraban este domingo en la hoja del partido entre ambos equipos de la Ligue 1, ya que no quisieron jugar con la elástica con los colores arcoíris para luchar contra la homofobia en el fútbol.El marroquí Aboukhlal, titular habitual, no jugó porque se negó a lucir esa camiseta, según La Dépêche du Midi, que indicó asimismo que Logan Costa y Farès Chaïbi tampoco quisieron, aunque en su caso sí figuraban en la hoja de partido.Aboukhlal explicó en inglés en Instagram que "respeta a todas las personas, independientemente de sus preferencias, género, religión", pero, añadió, "el respeto también incluye el respeto a mis propias creencias". “No creo que sea la persona más adecuada para participar en esta campaña, espero que se respete mi decisión", agregó.El egipcio Mohamed tampoco deseó vestir esa camiseta con los colores LGBT.Otros jugadores del Toulouse "expresaron su desacuerdo sobre la asociación de su imagen con los colores arcoíris que representan el movimiento LGBT", precisó el club en un comunicado, sin dar los nombres.El defensa senegalés del Guingamp, Donatien Gomis, también optó por retirarse del partido de Ligue 2 del sábado en Sochaux.El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, calificó este lunes de "anacrónica" la negativa de algunos futbolistas a llevar camisetas arco iris."Es una tontería. Acabo de leer un artículo en el que alguien, un entrenador creo, decía que la homofobia era una opinión: no, es un delito", dijo el ministro en el canal público France2."Es anacrónico: hoy vivimos en una época (...) en la que cada uno es libre de amarse como quiera", añadió.Preguntado por la necesidad de imponer sanciones a los jugadores recalcitrantes, Olivier Véran explicó que; si él fuera "entrenador o director de un equipo de fútbol, diría a mis jugadores: 'Es importante hacerlo, es el mensaje que envían a los jóvenes'".El año pasado, el internacional senegalés Idrissa Gana Gueye, entonces en el PSG, no jugó un partido y se sospechó que el motivo era para no llevar esta camiseta.El Consejo Nacional de Deontología de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) lo citó para que diera explicaciones, pero recibió apoyos masivos en Senegal.