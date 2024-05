Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/05/2024 · 05:28 AM

El 8 de mayo de 2024, la llama olímpica iniciará en Marsella su recorrido por suelo francés. La ceremonia de llegada de la antorcha comienza con un gigantesco desfile marítimo, con 1.024 embarcaciones inscritas para escoltar al barco francés Belem para atracar en el puerto de Marsella hacia las 19h (hora local). El primer portador de la antorcha será el nadador francés Florent Manaudou, campeón olímpico de natación, coronado en Londres en 2012.

Con información de Valentin Berg

A orillas del Vieux-Port, el puerto antiguo de Marsella, los distintivos banderines rojos florecen en los mástiles de algunos de los barcos amarrados a lo largo de los muelles. Más de mil embarcaciones darán la bienvenida al Belem y escoltarán la llama olímpica por el puerto de Marsella este 8 de mayo.

“Para nosotros es un honor participar, y creo que habrá 1.500 barcos en total”, afirma un antiguo miembro de la Sociedad Náutica de Marseilla. “Como viejo marsellés, creo que todos estamos muy orgullosos. Marsella fue una gran ciudad marítima y poder representar a la vela en el lanzamiento de los Juegos Olímpicos de 2024 es un verdadero honor para la ciudad”.

“Llevar la luz a esta ciudad”

No muy lejos de allí, Frédéric también está dando los últimos retoques al gran desfile junto al Belem. Miembro de la asociación desde 2008, se siente afortunado de poder participar en lo que considera un acontecimiento histórico. “Vamos a vivir un acontecimiento excepcional en Marsella, una ciudad un poco maldita, una ciudad poco querida. La llama olímpica es un faro de luz para esta ciudad, que se lo merece”, se entusiasma. Pero le parece excesiva la seguridad fuertemente reforzada a lo largo de los muelles y los numerosos agentes que patrullan el Puerto Viejo.

“Nunca he visto tantos adiestradores de perros en mi carrera como hoy en el Vieux-Port”, dice el jefe de un escuadrón canino, uno de las decenas de ellos reunidos en el puerto de la ciudad de Marsella.

Uno de sus colegas, que ha venido desde el norte de Francia como refuerzo, destaca también el desproporcionado número de controles que se han puesto en marcha para asegurar el lugar antes de la ceremonia de llegada de la llama: “Estamos aquí para ayudar a controlar unos 1.400 barcos. En total, hay unos 80 adiestradores de perros en busca de explosivos y unos cuarenta expertos en desactivación de explosivos en toda la zona”, explica mientras patrulla. “Pero es cierto que es la primera vez en la que participo en una misión de esta envergadura”.

Leer tambiénVilla Olímpica de París 2024, un laboratorio XXL de los barrios del futuro

Los hinchas del Olympique de Marsella en primera línea

En el hotel Sofitel del puerto antiguo, los equipos también están listos para el inicio de las fiestas. “Llevamos varios meses preparándonos, y está claro que se trata de un acontecimiento importante para la región”, afirma el director del hotel. “Comparo claramente este acontecimiento con el de “Marsella Capital Europea de la Cultura” en 2013, que fue extraordinario para la región. Lanza los Juegos Olímpicos de la mejor manera posible para Marsella”. Para él, la impaciencia y la emoción de los marselleses son innegables: “Se nota que los marselleses están muy emocionados por acoger la llama olímpica y poder participar en esta gran fiesta”.

En el centro de los preparativos para hacer de la llegada de la llama un acontecimiento memorable, los Ganadores del Sur, grupo emblemático de seguidores del Olympique de Marsella, están en pleno ensayo de un gigantesco tifo que preparan desde hace quince días. “Mañana veréis de lo que son capaces los aficionados marselleses. Verán que Marsella es una ciudad sin igual. Lo que hemos preparado aquí es algo que nunca habíamos hecho en el Velódromo (estadio del equipo). Va a ser un gran espectáculo", afirma Nasser, miembro del grupo desde hace 20 años. “Estamos aquí para representar a nuestra ciudad. Estamos orgullosos de recibir la llama olímpica en Marsella”.

Philippe Lacoste, artista marsellés especializado en frescos, participó en el diseño de este tifo para la llegada de la llama. Lleva más de diez años trabajando con los Vencedores del Sur, y no oculta el reto que representa el proyecto. “Llevamos más de una semana trabajando en el diseño, entre 15 y 16 horas al día. Estamos impacientes y ansiosos, no es algo que hagamos muy a menudo. Es un acontecimiento único. Son acontecimientos que no hay que perderse. En cualquier caso, los marselleses esperan con impaciencia la inauguración de los Juegos Olímpicos en el Vieux-Port, el 8 de mayo”.