En Birmania, la Junta ha suspendido los permisos de trabajo en el extranjero desde el 1 de mayo, en un intento de impedir que los jóvenes huyan a los países vecinos, principalmente a Tailandia, adonde cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes intentan huir para escapar del servicio militar obligatorio introducido este año.

Con la corresponsal de RFI en Bangkok, Carol Isoux

Desde que Birmania anunció el servicio militar obligatorio para los jóvenes de 18 a 35 años y las mujeres de 18 a 27, cientos de miles de jóvenes han intentado huir a la vecina Tailandia. Las colas ante las embajadas extranjeras en Rangún se han alargado y las solicitudes a las agencias de empleo en el extranjero se han disparado, ya que antes los trabajadores extranjeros estaban exentos del servicio militar.

Leer también¿En qué situación se encuentra Birmania tres años después del golpe de Estado?

“Crucé ilegalmente la frontera con Tailandia”

Mientras la Junta acaba de anunciar la suspensión de estos permisos de trabajo, miles de birmanos intentan cruzar la frontera ilegalmente, como Thint, de 34 años, que acaba de llegar a Mae Sot, una ciudad fronteriza del lado tailandés. “Justo después del golpe me involucré en el activismo contra la junta y me detuvieron. Acabo de pasar casi tres años en la cárcel y justo cuando estaba a punto de ser liberado y volver a casa, los militares anunciaron el reclutamiento. ¿Qué, ahora tengo que ir a luchar con el uniforme del ejército birmano? No, eso es impensable para mí, y también para todos mis amigos. Así que crucé la frontera con Tailandia ilegalmente. No teníamos elección. Un ejército tiene que proteger a su pueblo, pero este ejército sólo lo masacra, y yo nunca lucharé por él”, reconoce Thint.

Entre dos y tres millones de birmanos trabajan ya en Tailandia. Los inmigrantes ilegales están expuestos a condiciones extremadamente precarias, denunciadas regularmente como “esclavitud moderna” por las organizaciones internacionales. La junta militar en el poder en Birmania se enfrenta a una oposición coordinada de la sociedad civil y las guerrillas étnicas sin precedentes en la historia del país.