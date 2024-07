El argentino José “Maligno” Torres dio la primera medalla de oro a Argentina y a toda Latinoamérica en la final de BMX estilo libre masculino. La primera manga de Torres, puntuada con 94,82, no fue superada por ningún otro ciclista. RFI ha podido entrevistarlo junto con otros medios después de esta hazaña.

Le das la primera medalla de oro a tu país, ¿qué se siente?

José Torres: Estoy obviamente muy feliz. No puedo entender todavía lo que está sucediendo. Ya voy a llegar seguramente para la habitación en la Villa Olímpica y ahí voy a sentir un poco cuando esté más en silencio, viendo la medalla, voy a comprender qué es lo que acaba de suceder. Obviamente trato de no mostrar mucho mis emociones porque no quiero dar pena a nadie, pero estoy arrumbado en este momento. Y estoy muy contento y todo lo que estoy haciendo en realidad es para representar bien a mi país y a los latinos. Siempre digo lo mismo, somos todos los mismos a la hora de salir afuera y yo represento a mi país y a toda Latinoamérica, que hacemos un trabajo increíblemente duro y jamás tenemos las mismas posibilidades de presupuesto a la hora de salir a competir.

Leer tambiénEl argentino José Torres, en BMX Freestyle, da el primer oro a América Latina

¿Saliste con la idea de ser campeón olímpico o te sorprendió todo lo que ocurrió en la final?

José Torres: La verdad es que vine con meta. Fui cambiando los objetivos. El primer objetivo era entrar a las Olimpiadas. Luego el segundo objetivo era entrar simplemente a finales, que ya era muy difícil. Y cuando ya entraste a la final, cambian todos los objetivos, no te quedas conforme. Armé mi ronda y dije “si logro esta ronda, yo sé que voy a entrar al podio de alguna u otra manera, pero voy a tener que ser muy limpio también”. Y cuando la hice me sentí muy satisfecho. Sentí como que le pude poner presión a todos los atletas del planeta acá, que es la primera vez que sentí que les pude poner presión y me pude sentir un poco a la par de ellos. Siempre me siento menos, pero me pude poner a la par que ellos y nada, ellos empezaron a errar.

¿Cuánto soñaste esto?

José Torres: Toda mi vida, desde muy chico que vengo pensando en una Olimpiada. Yo sabía que mi deporte no era olímpico, pero creí que, en el momento, si se hacía olímpico, quería sentirme un atleta. Y quería decir, en el momento de mi vida, decir soy un atleta olímpico.

La Concordia es un escenario espectacular.

José Torres: La verdad que esto sí fue una locura. Tuvimos todo ese tipo de inconvenientes, la lluvia que te empieza a desesperar, te empieza a poner ansioso, pero después de estar andando y ver la estatua ésa gigante, fue una locura estar en el medio de la ronda.

Leer tambiénTodas las noticias olímpicas

¿En qué momento sentiste el oro? Cuando faltaban el británico y el francés, ¿pensabas que se podía escapar?

José Torres: Lo único que estaba esperando era que pasara el australiano, que lo iban a mandar tercero, faltaban tres atletas más en la segunda ronda. Y cuando él no me superó, estaba muy feliz porque dije ya tengo el podio, ya tengo la medalla. Ya no me importaba honestamente el oro, lo único que estaba diciendo era “ya tengo una medalla para Argentina”, que estábamos muy complicados, haciendo un muy buen trabajo, pero estábamos muy complicados. Pero después, cuando le tocó al inglés, dije “ay, qué va a pasar”, no quería ver la ronda, pero cuando uno de los trucos fuertes que tenía que hacer en el medio de la ronda no lo hizo, ahí me di cuenta automáticamente que nosotros éramos el oro. Ni bien terminó la ronda, agarraron el equipo y también un amigo de Chile, me empezaron a tirar hielo, empezaron a volar puñetes, abrazos, pero nada, yo estaba contento.

¿Serás benigno a partir de ahora o seguís maligno?

José Torres: Me alegro porque ya no hay forma, si me dicen “benigno” no me voy a dar vuelta. Pero cuando me dicen “maligno” ahí me doy vuelta.