El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, pasó, en poco más de dos años, de ser la joven esperanza de la extrema derecha a sonar como posible primer ministro, después de su triunfo en las elecciones europeas. ¿Quién es Bardella? ¿Cómo ha conseguido llegar a la cima de un partido clánico controlado por la familia Le Pen? Entrevista a Pierre-Stéphane Fort, periodista y autor del libro de investigación Le Grand remplaçant. La face cachée de Jordan Bardella (El gran sustituto. La cara oculta de Jordan Bardella – Studiofact Editions, 2024).

RFI: ¿Quién es Jordan Bardella?

Pierre-Stéphane Fort: Es un joven de 28 años que empezó en política a los 16 cuando se afilió al Frente Nacional en 2012 y siempre ha sido muy ambicioso, muy estratega. Para ascender rápidamente en el Frente Nacional y luego en la Agrupación National hizo muchas maniobras internas. Hay gente que lo ayudó y a veces traicionó a la gente que lo ayudó. Todo ello con vistas a escalar lo más rápido y lo más alto posible. A diferencia de otros, como Florian Philippot, que era el número dos del Frente Nacional pero que acabó mal, Jordan Bardella logró integrarse en la familia Le Pen. Durante varios años mantuvo una relación con la sobrina de Marine Le Pen, así que formaba parte del círculo familiar de Le Pen. Y eso es extremadamente importante en la Agrupación Nacional porque es una dinastía: el padre de Marine Le Pen fundó el partido, luego Marine Le Pen, luego Jordan Bardella. Realmente ha conseguido integrar a esta familia política en el sentido más estricto de la palabra.

RFI: Algunos de los testimonios que cita en su investigación hablan de Jordan Bardella como un manipulador, un mentiroso y un ambicioso sin escrúpulos, ¿hasta el punto de haber tenido una relación con la sobrina de Marine Le Pen para llegar a lo más alto?

Pierre-Stéphane Fort: No voy a juzgar las relaciones amorosas del señor Bardella. En cualquier caso, lo que parece claro es que mantener una relación con la sobrina de Marine Le Pen lo ha integrado a la familia Le Pen. Y eso, obviamente, lo ha ayudado a ganar la presidencia del partido, ya que éste nunca ha sido dirigido por nadie que no formara parte de la familia Le Pen. Y hoy, con el Sr. Barella, hay una forma de continuidad en el sentido de que forma parte de la familia. Es cierto que Jordan Bardella siempre ha sido muy estratégico, aunque signifique traicionar o cambiar de opinión muy a menudo. Siempre lo ha hecho. En francés decimos 'girouette', que significa veleta. Eso es realmente algo que he notado a lo largo de mi investigación y gracias a todos los testimonios que he podido producir. Es alguien que siempre va un paso por delante y que se adaptará al pensamiento dominante del momento, que se adaptará a las encuestas, que se adaptará a la actualidad, pero que no tiene una línea ideológica o política bien definida. Es ante todo un oportunista crónico que se adapta y dice a la gente lo que quiere oír. Es lo que llamamos populismo o demagogia.

RFI: En su libro explica todo el trabajo de comunicación que se ha hecho en torno a Bardella durante los últimos años, ¿Bardella es un puro producto de marketing?

Pierre-Stéphane Fort: Jordan Bardella es realmente un producto de marketing hecho a medida a petición de Marine Le Pen. Ella fue quien lo descubrió en 2017. Ella fue la que invirtió mucho dinero para formarlo en media training durante años. Ella comprendió enseguida el interés de su historia, o al menos de su storytelling. Era un joven de un barrio pobre, criado por una madre soltera muy modesta, que había ascendido gracias al mérito republicano. Este es un concepto muy importante en Francia que habla a todos los franceses. El mérito republicano significa que si trabajas duro, puedes ascender en la sociedad. Esta historia de marketing era muy importante para Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque ya tiene 55 años, es abogada, heredera de su familia. Es decir, es rica, es millonaria. Y la historia de Jordan Bardella es muy diferente a la de ella. Es joven, viene de un barrio obrero. No es un heredero, y enseguida comprendió el interés, la complementariedad de ir a por otros votantes a los que ella no conseguía llegar, es decir, los jóvenes, la gente que vive en las metrópolis y en los suburbios. También a las mujeres. Y cuando se miran los detalles de las encuestas y los votos en las elecciones europeas, se ve que funciona. Es decir, entre 2019 y 2024 en las elecciones europeas, Jordan Bardella consiguió duplicar su voto femenino. Este relato, esta imagen de marketing que también tiene como yerno ideal, sonriente, atractivo, está funcionando.

RFI: Pero ese relato, según explica usted, se ha exagerado completamente. Aunque sus padres estaban separados, su padre tenía un negocio y estaba presente. Bardella incluso usa frases en relación a su familia que se inventó su coach en comunicación, Pascal Humeu, según explica en el libro.

Pierre-Stéphane Fort: Cuando Jordan Bardella tenía 23 años y encabezaba la lista de la Agrupación Nacional para las elecciones europeas de 2019, pronunció una serie de discursos a principios de año en reuniones y a menudo utilizaba las mismas frases, entre ellas: "Me metí en política porque vi a mi madre acabar el mes con 20 euros en la mesa. No nos quedaba nada para acabar el mes" y eso es una exageración. Eso es marketing político. No es la realidad de la vida de Jordan Bardella. Es cierto que creció en un barrio modesto. Es cierto que su madre tiene una situación económica modesta, pero él tiene un padre que pertenece a la burguesía, es director de una empresa y sin duda, ayudó a financiar la escolarización de Bardella, que pasó toda su carrera escolar en colegios católicos privados de pago. Cuando era adolescente, su padre lo llevaba de viaje a Estados Unidos durante semanas. Cuando cumplió 19 años y aprobó el examen de conducir, su padre le regaló un Smart y luego le regaló un piso. En resumen, su padre estaba allí, pero este aspecto de su vida ha sido completamente borrado en la historia del marketing. Sólo se hizo hincapié en los modestos orígenes de su madre, en el barrio donde creció, y se ocultó por completo la otra mitad de la historia. Y eso, de hecho, es un cálculo político, es una historia de marketing.

RFI: En esta estrategia, ¿qué rol han jugado las redes sociales y los medios de comunicación?

Pierre-Stéphane Fort: En 2022, hice las cuentas y estuvo en televisión o en la radio cada tres días, fines de semana y festivos incluidos, eso es enorme. Ha tenido una enorme cobertura mediática y, por tanto, los medios de comunicación también son responsables. Tiene facilidad de palabra, a veces se burla de otros políticos o de otros periodistas y eso crea expectación. A los medios les gusta. Así que lo han invitado mucho. Hay una empresa de comunicación detrás de Jordan Bardella que recoge toda la expectación que puede generar en el escenario, los chistes o incluso sus discursos en el Parlamento Europeo, montan pequeños clips y los difunden en las redes sociales a gran escala. Toda su comunicación se centra en los jóvenes a través de las redes sociales, para que voten a la Agrupación Nacional. Una de las misiones que le encomendó Marine Le Pen era ganarse el voto de los jóvenes. Ella no pudo llegar a los jóvenes. Bardella tiene 1.300.000 seguidores en Tiktok. Eso es mucho. Durante la investigación, conocí a jóvenes que venían a hacerse selfies con el Sr. Bardella, que tienen 16 o 17 años, y les pregunté: "¿Por qué has venido a tomarte un selfie?", y me contestaban: "Porque me encanta, porque es gracioso, porque nuestras amigas y yo nos divertimos viéndolo en las redes sociales burlándose de la gente". Yo les relanzaba: "¿Conoces sus ideas políticas? ¿Saben que es de extrema derecha?". Me respondían que no, que la política no les interesaba pero estaban dispuestas a votar por él cuando fueran mayores de edad. No se trata de algo racional. Votan por afecto a su imagen.

RFI: No se caracteriza por tener ideas o propuestas muy concretas en los debates políticos, es más como una especie de pop star.

Pierre-Stéphane Fort: Es un síntoma de su época, entendió que la forma era más importante que el contenido, es lo que tenemos ahora en la sociedad, sobre todo a causa de las redes sociales. He repasado todos sus mandatos y todo lo que ha hecho, y no ha hecho gran cosa. Como diputado en el Parlamento Europeo apenas ha trabajado durante cinco años. En cambio, ha utilizado su mandato como eurodiputado para pronunciar grandes discursos en el hemiciclo, discursos que luego se trocean y se cuelgan en las redes sociales para aumentar su popularidad.

RFI: Usted dice que no es un hombre con ideas pero revela en su investigación que tenía una cuenta X (antes Twitter) con comentarios muy racistas.

Pierre-Stéphane Fort: Jordan Bardella es un poco un lobo con piel de cordero, por así decirlo. Lleva en el Frente Nacional desde los 16 años. En aquel momento, en 2012, era un fan absoluto de Jean-Marie Le Pen que era el presidente de honor del Frente Nacional. Se ha relacionado a Jordan Bardella estrechamente, a veces incluso íntimamente, con radicales de la derecha dura a lo largo de su carrera. En el libro revelo la existencia de su supuesta cuenta anónima de Twitter llamada 'RepNat Du Gaito' que estuvo usando entre 2015 y 2017. Y ¿qué vemos en esta cuenta? Vemos la glorificación de Jean-Marie Le Pen, vemos posts homófobos, racistas, xenófobos y al final no es tan sorprendente. Lo que quiero decir, es que Jordan Bardella ha pasado toda su carrera con el Frente Nacional y está impregnado del lepenismo histórico.

RFI: ¿Qué tipo de primer ministro podría ser Jordan Bardella si la Agrupación Nacional gana las próximas elecciones legislativas?

Pierre-Stéphane Fort: En primer lugar, será un primer ministro bajo la influencia de Marine Le Pen, porque de hecho es su herramienta. Ella es la verdadera jefa del partido. Incluso es la que cobra todos los meses como presidenta de la Agrupación Nacional, aunque oficialmente sea él el presidente. Así que detrás de Jordan Bardella, estará obviamente Marine Le Pen. Y también estarán todas las facciones de extrema derecha que componen el partido o gravitan a su alrededor. ¿Y cuáles son las ideas de esta gente? Sus ideas son a menudo xenófobas, a veces racistas, a veces antisemitas. Estas son las personas que van a ocupar puestos de responsabilidad en Francia, si ganan las elecciones legislativas, tendrán que nombrar ministros, y saldrán de su órbita, desde la extrema derecha hasta la extrema derecha más radical. Bardella es el árbol que no deja ver el bosque pero la gente que está detrás de él en su partido es la misma desde hace 20 o 30 años, con las mismas ideas, es la extrema derecha clásica y a veces radical.